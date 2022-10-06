Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên?

Sao quốc tế 06/10/2022 10:08

Hiện trên mạng đang xôn xao thông tin Lưu Khải Uy tiếp tục có hành động làm hại đến Dương Mịch làm người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Dương Mịch được biết tới như một trong những nữ diễn viên thành công và quyến rũ nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Thế nhưng, cô cũng được xem là "hồng nhan bạc phận" khi có tài có sắc nhưng đường tình duyên lại trắc trở, chưa có được hạnh phúc trọn vẹn. Sau khi xác nhận ly hôn với Lưu Khải Uy vào năm 2018, cô tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và trở thành nữ diễn viên 8X quyền lực của làng giải trí Trung Quốc.

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên? - Ảnh 1
Dương Mịch luôn là một trong những cái tên hàng đầu của giải trí Trung Quốc hiện nay. 

Mới đây, trên Weibo có bài đăng của blogger tiết lộ Dương Mịch đang khổ sở vì bị chồng cũ hại. Theo đó, blogger này cho biết Lưu Khải Uy tiếp tục làm hại Dương Mịch bằng cách tung bản thảo ám chỉ hôn nhân với vợ cũ chỉ là trên hợp đồng. Việc làm này của Lưu Khải Uy muốn khán giả biết rằng hai người không phải là tình yêu thực sự. Điều này khiến nam diễn viên dễ dàng chối bỏ trách nhiệm khi có những tin đồn như không quan tâm vợ cũ, vấn đề con cái,...

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên? - Ảnh 2

Không chỉ vậy, Lưu Khải Uy còn tung thêm 1 loại bản thảo để tẩy trắng tin đồn ngoại tình - "đọc kịch bản đêm khuya" khi xưa. Điều này được cho là Lưu Khải Uy muốn mọi người tin mình là người tốt, là nạn nhân trong tất cả những tin đồn xấu. Trước đây, nam diễn viên từng có phát ngôn không mấy tốt đẹp khi nhắc về Dương Mịch khiến cô bị khán giả công kích như một người mẹ tham tiền, bỏ mặc con cái.

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên? - Ảnh 3

Trước những thông tin này, các diễn viên được nhắc đến vẫn chưa lên tiếng. Các fan cũng lo lắng rằng với hành động công kích vợ cũ của Lưu Khải Uy sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp hiện tại của Dương Mịch. Bởi sắp tới đây, Dương Mịch sẽ trở lại màn ảnh với phim cổ trang được đầu tư khủng - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Việc bị chồng cũ liên tục có hành động làm hại đến sự nghiệp của Dương Mịch thì Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ được netizen nhắc tên. Bởi cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều là một trong số diễn viên hàng đầu, nổi danh của giải trí Hoa ngữ đến thời điểm hiện tại. Đường tình duyên của cả hai cũng đều "đứt gánh giữa đường". Nhưng so với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Phùng Thiệu Phong. Nữ diễn viên còn được chồng cũ dẫn con đến tận nơi để thăm với thái độ hòa thuận.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng với một người bản lĩnh như Dương Mịch, có vẻ như cô sẽ có cách giải quyết hợp lý để bản thân không bị ảnh hưởng nhiều và tiếp tục cống hiến sức mình cho nghiệp diễn.

Những năm gần đây, Dương Mịch luôn là cái tên chiếm sóng truyền thông Trung Quốc và các tác phẩm nghệ thuật có sự tham gia của cô luôn hút khán giả. Gần đây, bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên với sự góp mặt của Dương Mịch được hứa hẹn là một dự án truyền hình "bom tấn" của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ khi ra mắt khán giả trong thời gian tới.

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên? - Ảnh 4
Phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án phim gần đây của Dương Mịch đang được khán giả mong chờ ngày lên sóng. Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong sao hoa ngữ

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