Những mỹ nhân Hoa Ngữ cùng họ Dương nhưng có số phận khác nhau: Dương Mịch sở hữu tài sản khủng nhưng hôn nhân lận đận, Dương Tử lao đao vì bạn diễn nam

Đầu tiên phải kể đến nữ diễn viên Dương Mịch, một trong những tiểu hoa hàng đầu của lứa 85. Nổi tiếng từ thời còn là sao nhí, mỹ nhân đã có trong tay hàng loạt những tác phẩm nổi tiếng như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hộc Châu Phu Nhân, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu,…và bộ phim đang quay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Là sao hạng A có danh tiếng và khối tài sản nhiều người mơ ước nhưng mỹ nhân lại có một cuộc hôn nhân không suôn sẻ với chồng cũ Lưu Khải Uy. Hiện tại, Dương Mịch có sự nghiệp chạm đến đỉnh cao, còn chồng cũ đang chật vật với nghề.

Không chỉ có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Dương Mịch còn là người đồng sáng lập công ty Gia Hành - công ty chủ quản của nhiều minh tinh nổi tiếng khác. Mỹ nhân còn thành công đào tạo một tên tuổi cũng nổi không kém là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương Tử

Dương Tử - Ảnh: Internet

Dương Tử là một trong những tiểu hoa đình đám 9x. Giống ‘đàn chị’ Dương Mịch nổi lên từ thời sao nhí, Dương Tử đã có trong tay nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trầm Vụn Hương Phai,…và phim vừa đóng máy Trường Tương Tư. Đồng thời là một trong những sao nữ sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì showbiz.

Miệt mài ở phim trường, kinh nghiệm diễn xuất lâu năm là thế nhưng Dương Tử lại luôn bị một bộ phận khán giả đánh giá diễn xuất một màu, không có chuyển hình trong sự nghiệp. Không những thế, gần đây, Dương Tử còn bị sao quả tạ chiếu khi loạt tác phẩm đình đám có nguy cơ bị bay màu vì bê bối của bạn diễn nam. Có thể kể đến như Thanh Trâm Hành, Thanh Vân Chí, Hương Mật Tựa Khói Sương.

Dương Dĩnh (Angelababy)

Dương Dĩnh (Angelababy) - Ảnh: Internet

Trái ngược với Dương Mịch và Dương Tử, Angelaby có sự nghiệp tuột dốc kể từ khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Không có một tác phẩm quá nổi bật từ khi vào nghề đến nay. Không những vậy, thời gian gần đây, Angelababy gần như không tham gia vào dự án phim mới nào trong khi những sao nữ đồng trang lứa đang tất bật ở phim trường.

Hôn nhân lẫn sự nghiệp không viên mãn, được biết, hiện tại, để duy trì hình ảnh, Angelababy thường xuyên góp mặt trong một vài chương trình giải trí và các buổi chụp hình quảng cáo.

Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet

Dương Siêu Việt sinh năm 1998, nổi lên sau khi giành vị trí thứ 3 của cuộc thi tìm kiếm thần tượng trẻ tại Trung Quốc mang tên Sáng tạo 101. Một số bộ phim có sự tham gia của Dương Siêu Việt có thể kể tới Vũ Nhĩ Đồng Hành, Trường An Nặc, Tương Dạ 2, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Thần Y Hoàng Hậu…

Dù xuất thân từ idol sân khấu và tham gia nhiều bộ phim nhưng Dương Siêu Việt bị chê kém cỏi nhất nhì showbiz. Nữ diễn viên bị nhận xét là có nét diễn gượng gạo, sượng trân, đơ cứng. Tuy nhiên, tính cách thẳng thắn và trung thực giúp Dương Siêu Việt dần nhận được sự ưu ái từ phía khán giả dù tài năng nghệ thuật hạn chế. Hiện tại, dù diễn xuất còn gây tranh cãi nhưng Dương Siêu Việt vẫn luôn nỗ lực học tập.