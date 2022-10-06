Xôn xao tin Dương Mịch sẽ về chung một nhà với Lý Hiện sau khi tạm biệt Gia Hành

Sao quốc tế 06/10/2022 08:10

Những ngày gần đây, thông tin Dương Mịch rời khỏi công ty Gia Hành sau nhiều năm gắn bó nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Nhờ sự chăm chỉ của mình, nhiều năm qua, Dương Mịch giữ vững vị thế là một trong những tiểu hoa đán 8X thành công nhất. Nữ diễn viên hiện còn là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực, giá trị thương mại cao.

Ngoài ra, Dương Mịch còn là bà chủ của công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ. Cô lăng xê nhiều nghệ sĩ trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long. Trong đó thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Dương Mịch sắp rời công ty Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Gia Hành. Sự ra đi của Dương Mịch gây bàn tán trong dư luận.

Xôn xao tin Dương Mịch sẽ về chung một nhà với Lý Hiện sau khi tạm biệt Gia Hành - Ảnh 1

Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ đăng bài nói rằng sau khi Dương Mịch rời khỏi Truyền thông Gia Hành sẽ ký hợp đồng với Giải trí Nhất Tâm, nhưng phòng làm việc của nàng tiểu hoa vẫn làm việc độc lập. Công ty Nhất Tâm có tránh nhiệm kéo tài nguyên còn phòng làm việc phụ trách mảng tuyên tuyền. 

Công ty Giải trí Nhất Tâm do "bà trùm" Dương Thiên Chân thành lập, sở hữu dàn nghệ sĩ tài năng, có diễn xuất ấn tượng như Triệu Hựu Đình, Mã Tư Thần, Bạch Vũ, Lý Hiện,... Vẫn biết đây mới chỉ là tin đồn, nhưng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ của Dương Mịch. 

Xôn xao tin Dương Mịch sẽ về chung một nhà với Lý Hiện sau khi tạm biệt Gia Hành - Ảnh 2

Theo blogger cho biết, khi Dương Mịch hợp tác với Nhất Tâm, nàng tiểu hoa sẽ có cơ hội tham gia các tác phẩm chất lượng và kết đôi cùng nam chính thiên về thực lực nhiều hơn là lưu lượng tiểu sinh khi cô dưới trướng Gia Hành. Thêm nữa, cô cũng không còn chịu cảnh bị "áp bức", "đóng băng" sự nghiệp, phải nâng đỡ đàn em kém nổi. 

Tuy nhiên, như đã nói, thông tin trên độ xác thực còn khá thấp, nên điều chúng ta cần làm là bình tĩnh chờ đợi thông báo chính thức từ phía Dương Mịch và Giải trí Nhất Tâm. 

'Kẻ thù chung của sao Cbiz' chính thức gặp báo ứng, fan Tiêu Chiến và Dương Mịch tỏ vẻ sung sướng

'Kẻ thù chung của sao Cbiz' chính thức gặp báo ứng, fan Tiêu Chiến và Dương Mịch tỏ vẻ sung sướng

Mới đây thông tin về việc Trình Thanh Tùng - người từng có những phát ngôn không hay nhắm về các ngôi sao nổi tiếng Cbiz đã bị cấm phát ngôn, đồng thời lộ hàng loạt những lùm xùm trước đây trong quá khứ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ sao châu á làng sao Dương Mịch rời Gia Hành

TIN LIÊN QUAN

'Kẻ thù chung của sao Cbiz' chính thức gặp báo ứng, fan Tiêu Chiến và Dương Mịch tỏ vẻ sung sướng

'Kẻ thù chung của sao Cbiz' chính thức gặp báo ứng, fan Tiêu Chiến và Dương Mịch tỏ vẻ sung sướng

Địch Lệ Nhiệt Ba sớm 'yêu lại từ đầu' Nhậm Gia Luân sau khi Dương Mịch từ chối Kiều Tàng?

Địch Lệ Nhiệt Ba sớm 'yêu lại từ đầu' Nhậm Gia Luân sau khi Dương Mịch từ chối Kiều Tàng?

Tỷ lệ sao nữ Hoa Ngữ lứa 85 sử dụng giọng gốc trong phim cổ trang cực thấp: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn không vượt mặt được một người

Tỷ lệ sao nữ Hoa Ngữ lứa 85 sử dụng giọng gốc trong phim cổ trang cực thấp: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn không vượt mặt được một người

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng thắng thắn tuyên bố 'Tôi đủ giàu để không phải nương tựa vào ai'

Hậu ly hôn, Dương Mịch từng thắng thắn tuyên bố 'Tôi đủ giàu để không phải nương tựa vào ai'

Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Ảnh hiếm Dương Mịch lần đầu diện váy cưới kể từ đám cưới với Lưu Khải Uy vào năm 2014

Ảnh hiếm Dương Mịch lần đầu diện váy cưới kể từ đám cưới với Lưu Khải Uy vào năm 2014

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 20 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI