Xôn xao tin Dương Mịch sẽ về chung một nhà với Lý Hiện sau khi tạm biệt Gia Hành

Những ngày gần đây, thông tin Dương Mịch rời khỏi công ty Gia Hành sau nhiều năm gắn bó nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Nhờ sự chăm chỉ của mình, nhiều năm qua, Dương Mịch giữ vững vị thế là một trong những tiểu hoa đán 8X thành công nhất. Nữ diễn viên hiện còn là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực, giá trị thương mại cao. Ngoài ra, Dương Mịch còn là bà chủ của công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ. Cô lăng xê nhiều nghệ sĩ trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long. Trong đó thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Dương Mịch sắp rời công ty Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Gia Hành. Sự ra đi của Dương Mịch gây bàn tán trong dư luận. Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ đăng bài nói rằng sau khi Dương Mịch rời khỏi Truyền thông Gia Hành sẽ ký hợp đồng với Giải trí Nhất Tâm, nhưng phòng làm việc của nàng tiểu hoa vẫn làm việc độc lập. Công ty Nhất Tâm có tránh nhiệm kéo tài nguyên còn phòng làm việc phụ trách mảng tuyên tuyền.

Công ty Giải trí Nhất Tâm do "bà trùm" Dương Thiên Chân thành lập, sở hữu dàn nghệ sĩ tài năng, có diễn xuất ấn tượng như Triệu Hựu Đình, Mã Tư Thần, Bạch Vũ, Lý Hiện,... Vẫn biết đây mới chỉ là tin đồn, nhưng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ của Dương Mịch. Theo blogger cho biết, khi Dương Mịch hợp tác với Nhất Tâm, nàng tiểu hoa sẽ có cơ hội tham gia các tác phẩm chất lượng và kết đôi cùng nam chính thiên về thực lực nhiều hơn là lưu lượng tiểu sinh khi cô dưới trướng Gia Hành. Thêm nữa, cô cũng không còn chịu cảnh bị "áp bức", "đóng băng" sự nghiệp, phải nâng đỡ đàn em kém nổi. Tuy nhiên, như đã nói, thông tin trên độ xác thực còn khá thấp, nên điều chúng ta cần làm là bình tĩnh chờ đợi thông báo chính thức từ phía Dương Mịch và Giải trí Nhất Tâm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-duong-mich-se-ve-chung-mot-nha-voi-ly-hien-sau-khi-tam-biet-gia-hanh-510074.html