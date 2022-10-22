Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp

Sao quốc tế 22/10/2022 08:30

Mặc dù lận đận trong cuộc sống hôn nhân, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự nghiệp thành công rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại.

Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao "bảo chứng rating" cho các phim truyền hình của làng giải trí Hoa ngữ. Những tác phẩm mà cô tham gia ít nhiều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ở tuổi 35, nữ diễn viên họ Triệu sở hữu hơn 90 triệu người theo dõi trên Weibo. Ngoài ra, nữ diễn viên đang giữ kỷ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm người đẹp đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỉ. Số liệu do hãng phân tích thị trường Guduo Data và Vlinkage công bố, dựa trên thống kê từ các nền tảng như Tencent Video, Iqiyi, Youku...

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp - Ảnh 1

Trong suốt sự nghiệp của nữ diễn viên, mốc son phải kể đến đó chính là phim "Sở Kiều truyện". Bộ phim thành công đến nỗi mà khi có "Sở Kiều truyện" phần 2, đạo diễn liên tục mời nữ diễn viên thủ vai chính đến 5 lần nhưng cô vẫn từ chối. Điều này cho thấy, sức ảnh hưởng trên phim ảnh Hoa ngữ của Triệu Lệ Dĩnh là không hề nhỏ. Việc cô từ chối vai Sở Kiều ở phần 2 là hoàn toàn có lý do. Cô chuyển hướng sang đóng phim hiện đại và tác phẩm "Hạnh phúc đến vạn gia" của nữ diễn viên sau khi lên sóng nhận được nhiều lời khen.

Dù trong sự nghiệp có không ít lần phim của Triệu Lệ Dĩnh không thành công như mong muốn, tuy nhiên với sự nỗ lực suốt nhiều năm qua, cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp - Ảnh 2

Trong số các tiểu hoa lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh đang là cái tên hot nhất. Có xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, cô trải qua một tuổi thơ lam lũ, thiếu thốn. Nhưng hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang sở hữu khối gia tài không thua kém bất kì ngôi sao nào trong làng giải trí Cbiz.

Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh từng được "đồn đoán" là đại gia bất động sản với nhiều căn biệt thự nằm ở Thượng Hải, Bắc Kinh. Cô muốn có chỗ nghỉ ngơi thoải mái mỗi lần đi công tác. Trong số đó, ấn tượng nhất phải kể đến siêu biệt thự giá 140 triệu tệ (tương đương 500 tỷ đồng) mà Triệu Lệ Dĩnh mua tặng con trai 2 tuổi sau 3 tháng ly hôn với Phùng Thiệu Phong

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35, danh xưng 'bảo chứng rating' của Cbiz khó có ai bì kịp - Ảnh 3

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn có hẳn bộ sưu tập siêu xe ấn tượng. Cô không tiếc tiền mua chiếc Rolls - Royce Ghost đắt đỏ làm quà sinh nhật cho bố. Thậm chí, cô cũng rất phóng tay với bạn bè, những người mà cô yêu quý. 

Không thể phủ nhận từ sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh liên tục gặt hái được thành công thậm chí còn nổi bật hơn rất nhiều so với ông xã Phùng Thiệu Phong. Ở tuổi 35, cô có trong tay gia sản đáng ngưỡng mộ cùng sự nghiệp mà người người ao ước.

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