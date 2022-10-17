Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường xuyên gặp nhau, 'tình cũ không rủ cũng tới'?

Sao quốc tế 17/10/2022 16:32

Việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thời gian gần đây thường xuyên gặp nhau đã làm dấy lên tin đồn cả hai đã tái hợp.

Trang Sohu đưa tin, hiện tại Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều đang ở Hoành Điếm, Chiết Giang để làm việc. Trong khi nữ diễn viên họ Triệu đang trong quá trình quay hình cho Dữ Phượng Hành, chồng cũ của cô cũng tất bật với dự án Chước Chước Phong Lưu.

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Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì cũng quay phim tại một nơi, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bí mật gặp gỡ và thi thoảng còn đưa con trai đến đó. Một nguồn tin còn phỏng đoán rằng, hai ngôi sao rất có thể sẽ tái hợp. Dẫu vậy, nhiều ý kiến lại cho rằng cặp đôi ít có khả năng về bên nhau, chỉ có thể giữ mối quan hệ thân thiết như bạn bè để cùng nuôi dạy con trai.

Gần đây, có tin đồn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hợp với nhau trên màn ảnh thông qua một bộ phim mang tên Lấy Danh Nghĩa Người Con. Bên cạnh hai diễn viên trên, còn có sự xuất hiện của Tôn Lệ, Lưu Đào, Triệu Lệ Dĩnh, Hồ Ca và Vương Khải.

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Vào ngày 16/10 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã đón sinh nhật lần thứ 35, tuy nhiên Phùng Thiệu Phong không hề có bất kỳ động thái chúc mừng sinh nhật vợ cũ. Dẫu vậy, cộng đồng người hâm mộ của cô đã chi một số tiền khổng lồ để chiếu video ủng hộ nữ diễn viên lên các màn hình LED tại những trung tâm thương mại lớn trên nhiều thành phố ở Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vào năm 2018 trong sự chúc phúc của nhiều người, tuy vậy cặp đôi đã ly hôn vào tháng 4/2021 trong hòa bình. Sau khi chia tay, con trai chung của cặp đôi được Phùng Thiệu Phong và gia đình anh nuôi dưỡng, nữ minh tinh họ Triệu tuy sống ở Bắc Kinh nhưng vẫn thường xuyên về quê chồng thăm con.

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