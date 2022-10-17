Triệu Lệ Dĩnh đón sinh nhật tuổi 35, fan thẳng tay chi hơn 60 tỷ để chúc mừng

Sao quốc tế 17/10/2022 13:56

Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh thẳng tay chi hơn 60 tỷ đồng để chúc mừng sinh nhật tuổi 35 của nữ minh tinh.

Vào ngày 16/10 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã đón sinh nhật thứ 35 của mình tại trường quay. Tuy nhiên, trước đó cả tháng thì fan của cô đã lên kế hoạch mừng tuổi mới cho nữ minh tinh thật hoành tráng.

trieu le dinh 1
Video chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh được fan chi tiền để quảng bá - Ảnh: Internet

trieu le dinh 2

Theo On, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã tiến hành mua quảng cáo trên các màn hình LED tại loạt thành phố lớn như Bắc Kinh, Nam Kinh, Vũ Hán, Thanh Đảo... như một món quà dành cho cô. Tổng chi phí thanh toán cho các quảng cáo điện tử này được nhận định là không dưới 20 triệu HKD (hơn 60 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng tại thành phố Tượng Sơn, tỉnh Chiết Giang các video chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh sẽ được trình chiếu suốt một tháng, từ ngày 15/10 tới 15/11, mỗi ngày 240 lần. Nguyên nhân cho việc này là nữ diễn viên có lịch quay Dữ Phượng Hành tại Chiết Giang trong thời gian trên.

trieu le dinh 3

Bên cạnh số tiền khổng lồ chi cho việc chạy video quảng cáo, cộng đồng fan của Triệu Lệ Dĩnh còn quyên góp để làm từ thiện, giúp đỡ các trẻ em khó khăn tại tỉnh Hà Bắc - quê hương của nữ diễn viên.

Bên cạnh việc đang trong quá trình quay hình cho Dữ Phượng Hành, một bộ phim khác của Triệu Lệ Dĩnh được cho là sắp lên sóng. Cụ thể, nhiều blogger xứ Trung đã đồng loạt đưa tin tác phẩm Dã Man Sinh Trưởng có sự tham gia của nữ diễn viên họ Triệu, Ân Hào và Lý Quang Khiết dự kiến sẽ được chiếu vào ngày 25/10 tới đây đồng thời trên 2 nền tảng là đài truyền hình CCTV8 và ứng dụng xem phim IQIYI.

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu?

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu?

Xinh đẹp, diễn xuất tốt, lưu lượng đỉnh cao thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại có một "điểm yếu" mà ai cũng phải thừa nhận là quá "phèn" khi chụp ảnh tạp chí.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu?

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu?

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại

'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'?

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'?

Dữ Phượng Hành: Dân tình bấn loạn trước phân đoạn tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Dữ Phượng Hành: Dân tình bấn loạn trước phân đoạn tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 23 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI