Triệu Lệ Dĩnh đón sinh nhật tuổi 35, fan thẳng tay chi hơn 60 tỷ để chúc mừng

Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh thẳng tay chi hơn 60 tỷ đồng để chúc mừng sinh nhật tuổi 35 của nữ minh tinh.

Vào ngày 16/10 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã đón sinh nhật thứ 35 của mình tại trường quay. Tuy nhiên, trước đó cả tháng thì fan của cô đã lên kế hoạch mừng tuổi mới cho nữ minh tinh thật hoành tráng.

Video chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh được fan chi tiền để quảng bá - Ảnh: Internet

Theo On, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã tiến hành mua quảng cáo trên các màn hình LED tại loạt thành phố lớn như Bắc Kinh, Nam Kinh, Vũ Hán, Thanh Đảo... như một món quà dành cho cô. Tổng chi phí thanh toán cho các quảng cáo điện tử này được nhận định là không dưới 20 triệu HKD (hơn 60 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng tại thành phố Tượng Sơn, tỉnh Chiết Giang các video chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh sẽ được trình chiếu suốt một tháng, từ ngày 15/10 tới 15/11, mỗi ngày 240 lần. Nguyên nhân cho việc này là nữ diễn viên có lịch quay Dữ Phượng Hành tại Chiết Giang trong thời gian trên.

Bên cạnh số tiền khổng lồ chi cho việc chạy video quảng cáo, cộng đồng fan của Triệu Lệ Dĩnh còn quyên góp để làm từ thiện, giúp đỡ các trẻ em khó khăn tại tỉnh Hà Bắc - quê hương của nữ diễn viên.

Bên cạnh việc đang trong quá trình quay hình cho Dữ Phượng Hành, một bộ phim khác của Triệu Lệ Dĩnh được cho là sắp lên sóng. Cụ thể, nhiều blogger xứ Trung đã đồng loạt đưa tin tác phẩm Dã Man Sinh Trưởng có sự tham gia của nữ diễn viên họ Triệu, Ân Hào và Lý Quang Khiết dự kiến sẽ được chiếu vào ngày 25/10 tới đây đồng thời trên 2 nền tảng là đài truyền hình CCTV8 và ứng dụng xem phim IQIYI.

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? Xinh đẹp, diễn xuất tốt, lưu lượng đỉnh cao thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại có một "điểm yếu" mà ai cũng phải thừa nhận là quá "phèn" khi chụp ảnh tạp chí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-don-sinh-nhat-tuoi-35-fan-thang-tay-chi-hon-60-ty-de-chuc-mung-514462.html