Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu?

Dù khí chất và phong cách thời trang được nâng cấp rõ rệt khi quay trở lại giới giải trí nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn phải cố gắng nhiều vì nhiều lần dù diện hàng hiệu đắt giá cô vẫn nhiều lần khiến netizen "lắc đầu", chưa kể là biểu cảm cứng đờ, nhạt nhòa khiến mất đi cả khí chất của tờ tạp chí lừng danh. Trước khuyết điểm khó cứu của nữ diễn viên, cư dân mạng cũng đã liệt kê ra những lý do khiến cô nàng mãi chẳng "hóa sang".

Trải qua một cuộc hôn nhân và sinh một cậu con trai kháu khỉnh, Triệu Lệ Dĩnh dường như "lột xác" với nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng hoa. Chưa kể, tài nguyên về phương diện thời trang của nàng tiểu hoa đã khởi sắc rõ rệt. Chỉ trong thời gian ngắn, cô nàng liên tiếp xuất hiện trên các trang bìa thời trang nổi tiếng, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng đình đám thi nhau hỗ trợ, hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh.

Có lẽ, nhược điểm lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh chính là thân hình thấp bé, khiến cô dù có ăn mặc lộng lẫy đến đâu cũng khó mà toát ra khí chất mỹ nhân sang trọng, đài các. Được biết, chiều cao của Triệu Lệ Dĩnh là 1m65 nhưng vì vóc dáng nhỏ bé nên nhìn cô thấp hơn hẳn số đo thực. Cộng thêm việc phải thường xuyên ép cân để tham gia phim nên trông thân hình nữ diễn viên càng thêm gầy gò.

So với dàn tiểu hoa như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay AngelaBaby… nữ diễn viên hoàn toàn lép vế. Dù nhan sắc xinh đẹp nhưng nếu chọn trang phục không khéo, dễ khiến Triệu Lệ Dĩnh lộ nhược điểm lưng dài, chân ngắn, phần hông hẹp.

Hạn chế về biểu cảm và cách tạo dáng

Dù từng góp mặt trên các tạp chí thời trang nổi tiếng hàng đầu thế nhưng nhiều lần Triệu Lệ Dĩnh lại khiến netizen ngao ngán bởi cách chụp ảnh của mình. Lối tạo dáng và biểu cảm của cô bị đánh giá khá nhàm chán, đơ cứng, chưa đủ tôn lên nét đẹp của trang phục. Điều người ta thường thấy ở Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi chụp ảnh thời trang đó chính là ánh mắt vô hồn và một gương mặt lạnh lùng.

Bên cạnh "nghèo nàn" về lối tạo dáng và biểu cảm, nhiều người cho rằng, chỉ là Triệu Lệ Dĩnh chưa tìm được một thương hiệu phù hợp với phong cách thời trang của mình, số khác lại nghĩ do cách chụp có vấn đề. Thậm chí có netizen còn nhận định những bộ ảnh tạp chí của cô như chụp ảnh đi chơi bình thường chứ chẳng phải bộ ảnh của thương hiệu cao cấp. Đặc biệt, những tấm ảnh chụp cả người của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là khá tệ do tỉ lệ cơ thể không đẹp.

Thiếu khí chất

Ngay từ thuở mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, tuy diễn xuất tự nhiên, để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhưng ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh không được đánh giá cao. Cô thường xuyên bị dân tình lôi ra làm ví dụ cho hình ảnh "gái quê lên thành phố".

Gây tiếng vang qua hàng loạt bộ phim, giúp tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh ngày càng nổi tiếng, được chọn làm người đại diện của nhà mốt lừng danh, khoác lên mình bộ trang phục cao cấp, nhưng Triệu Lệ Dĩnh không ít lần bị chê bai thiếu khí chất, không xứng tầm với thương hiệu, càng chẳng làm cho bộ cánh đang diện đẹp hơn.

Kén kiểu trang điểm

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt baby, nếu trang điểm nhẹ nhàng thì trông cô trẻ hơn tuổi, hoặc nếu kẻ mắt sắc hơn chút bonus thêm son đỏ quyến rũ, nhìn cô đúng là rất mặn mà và hút mắt. Tuy nhiên, kiểu trang điểm hợp với Triệu Lệ Dĩnh chỉ có vậy, với phong cách cá tính và hoang dã hơn nữa thì cô ấy sẽ rơi vào cảnh bị chê "phèn" ngay. Như lần lên tạp chí mới đây, trang điểm cá tính rồi thêm mái tóc đỏ, phong cách hoang dã nhưng nhìn Triệu Lệ Dĩnh khá "chán", cư dân mạng còn nói rằng với "nước đi" này chỉ có fan khen chứ người qua đường thì xin phép chê thẳng.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn nữa vốn dĩ người đẹp sinh năm 1987 là một diễn viên, việc lấn sân qua thời trang không thể là chuyện làm tốt trong thời gian ngắn, mọi người hãy cho cô thêm thời gian để chứng minh bản thân mình nhé!