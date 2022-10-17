Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu?

Sao quốc tế 17/10/2022 09:58

Xinh đẹp, diễn xuất tốt, lưu lượng đỉnh cao thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại có một 'điểm yếu' mà ai cũng phải thừa nhận là quá 'phèn' khi chụp ảnh tạp chí.

Trải qua một cuộc hôn nhân và sinh một cậu con trai kháu khỉnh, Triệu Lệ Dĩnh dường như "lột xác" với nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp thăng hoa. Chưa kể, tài nguyên về phương diện thời trang của nàng tiểu hoa đã khởi sắc rõ rệt. Chỉ trong thời gian ngắn, cô nàng liên tiếp xuất hiện trên các trang bìa thời trang nổi tiếng, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng đình đám thi nhau hỗ trợ, hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh.

Dù khí chất và phong cách thời trang được nâng cấp rõ rệt khi quay trở lại giới giải trí nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn phải cố gắng nhiều vì nhiều lần dù diện hàng hiệu đắt giá cô vẫn nhiều lần khiến netizen "lắc đầu", chưa kể là biểu cảm cứng đờ, nhạt nhòa khiến mất đi cả khí chất của tờ tạp chí lừng danh. Trước khuyết điểm khó cứu của nữ diễn viên, cư dân mạng cũng đã liệt kê ra những lý do khiến cô nàng mãi chẳng "hóa sang".

Dáng người nhỏ bé, không đủ "cân" trang phục

Có lẽ, nhược điểm lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh chính là thân hình thấp bé, khiến cô dù có ăn mặc lộng lẫy đến đâu cũng khó mà toát ra khí chất mỹ nhân sang trọng, đài các. Được biết, chiều cao của Triệu Lệ Dĩnh là 1m65 nhưng vì vóc dáng nhỏ bé nên nhìn cô thấp hơn hẳn số đo thực. Cộng thêm việc phải thường xuyên ép cân để tham gia phim nên trông thân hình nữ diễn viên càng thêm gầy gò. 

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? - Ảnh 1

So với dàn tiểu hoa như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay AngelaBaby… nữ diễn viên hoàn toàn lép vế. Dù nhan sắc xinh đẹp nhưng nếu chọn trang phục không khéo, dễ khiến Triệu Lệ Dĩnh lộ nhược điểm lưng dài, chân ngắn, phần hông hẹp. 

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? - Ảnh 2

Hạn chế về biểu cảm và cách tạo dáng

Dù từng góp mặt trên các tạp chí thời trang nổi tiếng hàng đầu thế nhưng nhiều lần Triệu Lệ Dĩnh lại khiến netizen ngao ngán bởi cách chụp ảnh của mình. Lối tạo dáng và biểu cảm của cô bị đánh giá khá nhàm chán, đơ cứng, chưa đủ tôn lên nét đẹp của trang phục. Điều người ta thường thấy ở Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi chụp ảnh thời trang đó chính là ánh mắt vô hồn và một gương mặt lạnh lùng.

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? - Ảnh 3

Bên cạnh "nghèo nàn" về lối tạo dáng và biểu cảm, nhiều người cho rằng, chỉ là Triệu Lệ Dĩnh chưa tìm được một thương hiệu phù hợp với phong cách thời trang của mình, số khác lại nghĩ do cách chụp có vấn đề. Thậm chí có netizen còn nhận định những bộ ảnh tạp chí của cô như chụp ảnh đi chơi bình thường chứ chẳng phải bộ ảnh của thương hiệu cao cấp. Đặc biệt, những tấm ảnh chụp cả người của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là khá tệ do tỉ lệ cơ thể không đẹp.

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? - Ảnh 4

Thiếu khí chất

Ngay từ thuở mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, tuy diễn xuất tự nhiên, để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhưng ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh không được đánh giá cao. Cô thường xuyên bị dân tình lôi ra làm ví dụ cho hình ảnh "gái quê lên thành phố". 

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? - Ảnh 5

Gây tiếng vang qua hàng loạt bộ phim, giúp tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh ngày càng nổi tiếng, được chọn làm người đại diện của nhà mốt lừng danh, khoác lên mình bộ trang phục cao cấp, nhưng Triệu Lệ Dĩnh không ít lần bị chê bai thiếu khí chất, không xứng tầm với thương hiệu, càng chẳng làm cho bộ cánh đang diện đẹp hơn.

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? - Ảnh 6

Kén kiểu trang điểm

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt baby, nếu trang điểm nhẹ nhàng thì trông cô trẻ hơn tuổi, hoặc nếu kẻ mắt sắc hơn chút bonus thêm son đỏ quyến rũ, nhìn cô đúng là rất mặn mà và hút mắt. Tuy nhiên, kiểu trang điểm hợp với Triệu Lệ Dĩnh chỉ có vậy, với phong cách cá tính và hoang dã hơn nữa thì cô ấy sẽ rơi vào cảnh bị chê "phèn" ngay. Như lần lên tạp chí mới đây, trang điểm cá tính rồi thêm mái tóc đỏ, phong cách hoang dã nhưng nhìn Triệu Lệ Dĩnh khá "chán", cư dân mạng còn nói rằng với "nước đi" này chỉ có fan khen chứ người qua đường thì xin phép chê thẳng.

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? - Ảnh 7

Triệu Lệ Dĩnh suốt ngày bị chê diện đồ hiệu 'phèn' như đồ bình dân, nguyên nhân vì đâu? - Ảnh 8

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn nữa vốn dĩ người đẹp sinh năm 1987 là một diễn viên, việc lấn sân qua thời trang không thể là chuyện làm tốt trong thời gian ngắn, mọi người hãy cho cô thêm thời gian để chứng minh bản thân mình nhé! 

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Triệu Lệ Dĩnh vừa lập được thành tích "khủng" khi trong 6 năm liên tiếp đều có phim "bạo".

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh thời trang Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ Cbiz nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Triệu Lệ Dĩnh khẳng định đẳng cấp khó ai vượt mặt, đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi cũng phải nhận 'thua đau'

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Dương Mịch 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh phim Hoa ngữ nửa cuối tháng 10: Ai chiếm ngôi 'nữ hoàng rating?'

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên

Phùng Thiệu Phong bị mỉa mai hết thời đến nỗi phải 'tân trang' nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh cũng được 'réo' tên

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên?

Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại, Triệu Lệ Dĩnh có liên quan gì mà cũng bị gọi tên?

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

'Nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh hé lộ điều đặc biệt khiến Dữ Phượng Hành chính là bộ phim đáng xem nhất

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 23 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI