Sức hút 'Dã man sinh trưởng' chưa hạ nhiệt, 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ thêm nhiều điều thú vị

Sao quốc tế 20/10/2022 20:30

Bộ phim "Phượng Dữ Hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được khán giả kì vọng sẽ là "bom tấn" của làng phim giải trí Hoa ngữ trong năm 2023.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ sức hút không nhỏ với khán giả nhiều năm qua thông qua những tác phẩm mà cô đóng chính. Sau "Hạnh Phúc đến Vạn gia", Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục thành công với tạo hình nhân vật mới trong "Dã man sinh trưởng". Nữ diễn viên hiện vẫn giữ kỷ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm người đẹp đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỉ. Số liệu do hãng phân tích thị trường Guduo Data và Vlinkage công bố, dựa trên thống kê từ các nền tảng như Tencent Video, Iqiyi, Youku...

Gần đây, với "Dữ Phượng Hành", đây là dự án phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim tiên hiệp của Triệu Lệ Dĩnh nên càng được người hâm mộ quan tâm. 

Sức hút 'Dã man sinh trưởng' chưa hạ nhiệt, 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ thêm nhiều điều thú vị - Ảnh 1

Bộ phim "Dữ phượng hành" do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn đang trong quá trình quay phim. Bộ phim này dự kiến sẽ được hoàn thành những cảnh quay cuối cùng vàng tháng 10 năm nay. Khán giả đều hi vọng có thể xem màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vào đầu năm sau.

Sức hút 'Dã man sinh trưởng' chưa hạ nhiệt, 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ thêm nhiều điều thú vị - Ảnh 2

Sau "Sở Kiều truyện", đây là màn trở lại chính thức của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, vậy nên khán giả rất kỳ vọng họ sẽ kết hợp ăn ý và tạo nên một bộ đôi ăn ý. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh đã có nhiều cải thiện về diễn xuất, cô được đánh giá là một trong những ngôi sao thực lực, nét diễn có chiều sâu hơn. Vậy nên, không quá bất ngờ nếu "Dữ phượng hành" thật sự trở thành bom tấn.

Sức hút 'Dã man sinh trưởng' chưa hạ nhiệt, 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ thêm nhiều điều thú vị - Ảnh 3Sức hút 'Dã man sinh trưởng' chưa hạ nhiệt, 'Dữ Phượng Hành' của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ thêm nhiều điều thú vị - Ảnh 4
Sau thời gian chờ đợi, Triệu Lệ Dĩnh đã lộ ra tạo hình của nhân vật Thẩm Ly - Ảnh: Internet

Bộ phim cổ trang này được chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn vương ở đây" của tác giả đình đám Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung bộ phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly - Bích Thương vương (Triệu Lệ Dĩnh) trong lần đào hôn lạc xuống nhân gian rồi được thượng thần Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) giúp đỡ. Từ đó mối tình với nhiều diễn biến thú vị và cũng không kém bất ngờ sẽ thực sự bắt đầu. Dự án phim cổ trang này đang trong quá trình ghi hình, dự kiến được phát sóng vào năm 2023. 

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