Bạch Lộc được khen kính nghiệp giống Triệu Lệ Dĩnh vì làm được điều đáng quý này

Nguyên nhân là bởi dù là cổ trang hay tiên hiệp, khán giả cũng yêu cầu rất cao về phần nhìn, diễn viên nữ phải thật thanh thoát, nhẹ nhàng thì lên hình mới đẹp. Do đó, những tạo hình trong bộ phim này của Bạch Lộc vừa được tung ra đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

Trước đó, người đẹp họ Triệu thường xuyên khiến khán giả nể phục vì chịu lăn xả khi đóng phim. Khi tham gia bộ phim điện ảnh Cung Tỏa Trầm Hương, Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình thực hiện một cảnh quay hành động và không may gặp tai nạn trên phim trường.

Sau khi thông tin này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Bạch Lộc nhận được nhiều lời khen ngợi kính nghiệp khi sẵn sàng hi sinh vì vai diễn. Thậm chí, không ít còn đem so sánh nữ diễn viên này với "đàn chị" Triệu Lệ Dĩnh.

Hiện tại, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được đóng máy và bước vào khâu kiểm duyệt. Có thông tin cho biết dự án tái hợp của La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ lên sóng vào tháng 1 năm sau.

“Trường Nguyệt Tẫn Minh” là “Trường Nguyệt Vô Tẫn”, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Đằng La Chi Vi có tên Hắc Nguyệt Quang. Nội dung kể về mối tình ngang trái, ngược tâm của nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) với nam chính Đạm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai).

Đạm Đài Tẫn được miêu tả là tên quỷ yêu tàn nhẫn với vẻ ngoài lúc nào cũng trắng toát như kẻ mang bệnh. Lê Tô Tô đem lòng yêu Đạm Đài Tẫn tha thiết, không màng hi sinh thân mình vì y nhưng đổi lại chỉ là những đau thương tột cùng.

Để ngăn cản sự thống trị tàn bạo của ma giới, giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh lầm than, Lê Tô Tô (con gái của Hành Dương tông chưởng môn) đã xuyên không, quay trở về thời điểm 500 năm trước để ngăn cản Đạm Đài Tẫn bị tẩu hỏa thành ma. Tô Tô đã trở thành tiểu thư Diệp Gia. Oan gia ngõ hẹp khiến cô gặp lại hắn trên danh nghĩa “vợ” hắn. Trải qua nhiều biến cố, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.