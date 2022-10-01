Nam diễn viên Đặng Vi và quản lý tỏ ra khó chịu khi xuất hiện tại sân bay gần đây.

Mới đây, Sina đưa tin, người hâm mộ đăng tải một đoạn video ngắn ra sân bay chào đón nam diễn viên Đặng Vi. Trong đoạn video, nam diễn viên đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ che kín mặt. Tuy nhiên, trái với thái độ thân thiện thường ngày, quản lý của nam diễn viên liên tục tỏ thái độ cáu gắt, dùng tay đẩy người hâm mộ. Theo người hâm mộ có mặt tại sân bay, thời điểm đó chỉ có khoảng 10 người hâm mộ ra đón Đặng Vi. Tất cả đều giữ khoảng cách và không làm ồn ào. Tuy nhiên, quản lý và Đặng Vi đều tỏ thái độ khó chịu. Do đó, không ít người đã lên tiếng chỉ trích nam diễn viên làm màu, mắc bệnh ngôi sao dù kém tiếng.

Sau khi nhận phải vô số chỉ trích, quản lý của Đặng Vi đã lên tiếng xin lỗi và phân trần: "Phản ứng đầu tiên khi tôi thấy mọi người tụ tập xung quanh là rất tồi tệ bởi đang trong thời điểm phòng chống dịch. Tôi lo lắng cho sự an toàn của nghệ sĩ, cũng như trật tự sân bay sẽ bị ảnh hưởng. Tôi thực sự xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người vì hành vi không thân thiện của tôi và tác động tiêu cực mà nó mang lại, tôi sẽ thay đổi lại thái độ của bản thân trong tương lai". Đặng Vi sinh năm 1995, là ngôi sao mới của làng giải trí xứ Trung. Anh từng tham gia diễn xuất trong 4 bộ phim, nổi bật nhất là vai phụ trong phim Ngộ Long và Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nam diễn viên đã chiếm trọn tình cảm khán giả nhờ vẻ ngoài nổi bật, diễn xuất ổn.

Bên cạnh đó, đây cũng được xem là vai diễn xuất đạo đầu tiên của Đặng Vi trong sự nghiệp diễn xuất. Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng diễn xuất của anh chàng gây chú ý và nhận cơn mưa lời khen từ khán giả. Sau thành công của vai diễn này, khán giả muốn nhìn thấy Đặng Vi thử sức với vai phản diện tu ma vì nhan sắc của anh chàng rất hợp với những vai như vậy.

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