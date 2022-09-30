Hứa Khải tung loạt ảnh diện trang phục cổ trang, nhan sắc thế nào mà khiến hội chị em 'đổ đứ đừ'?

Sao quốc tế 30/09/2022 11:47

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 với sự tham gia diễn xuất của nam chính Hứa Khải đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đón của khán giả thời điểm hiện tại.

Nhắc đến Hứa Khải, khán giả không chỉ ấn tượng với một diễn viên có ngoại hình đẹp mà khả năng diễn xuất còn rất tốt. Trong các bộ phim như Học viện quân sự Liệt Hỏa, Diên Hi công lược… Hứa Khải đều mang đến lối diễn mới, đưa khán giả đắm chìm vào với nhân vật.

Mới đây, nam chính Hứa Khải đã đăng tải lên trang Weibo cá nhân của mình những hình ảnh hậu trường đầy đáng yêu trong Thiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Theo đó, sao nam Thiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 trông vô cùng nổi bật với tạo hình của nhân vật Việt Kim Triều. Nam diễn viên trẻ đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của hội chị em nhờ nét đẹp cực phẩm cùng thần thái cuốn hút hiếm ai có được. Không những vậy, Hứa Khải còn nhí nhảng tạo nhiều kiểu dáng, biểu cảm khác nhau một cách đầy linh hoạt.

Hứa Khải tung loạt ảnh diện trang phục cổ trang, nhan sắc thế nào mà khiến hội chị em 'đổ đứ đừ'? - Ảnh 1
Hứa Khải tung loạt ảnh diện trang phục cổ trang, nhan sắc thế nào mà khiến hội chị em 'đổ đứ đừ'? - Ảnh 2
Hứa Khải tung loạt ảnh diện trang phục cổ trang, nhan sắc thế nào mà khiến hội chị em 'đổ đứ đừ'? - Ảnh 3
Hứa Khải tung loạt ảnh diện trang phục cổ trang, nhan sắc thế nào mà khiến hội chị em 'đổ đứ đừ'? - Ảnh 4

Ngay sau khi loạt ảnh trên được lan truyền trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc đỉnh cao của anh chàng. 

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 là câu chuyện xoay quanh chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ. Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".

Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định ngày lên sóng. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Phó Tân Bác, Vạn Bằng, Gia Nại,...

Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này

Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này

Hành động và cử chỉ đầy đáng yêu của Hứa Khải lúc được tan làm không khỏi khiến cho khán giả cảm thấy vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Khải sao hoa ngữ sao châu á Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 Ngu Thư Hân

TIN LIÊN QUAN

Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này

Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này

Ngu Thư Hân và Hứa Khải 'cực yêu' trên phim trường, nhưng vẫn bị chê bai vì điều này

Ngu Thư Hân và Hứa Khải 'cực yêu' trên phim trường, nhưng vẫn bị chê bai vì điều này

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp'

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp'

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao

Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng'

Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng'

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI