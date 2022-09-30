Hứa Khải tung loạt ảnh diện trang phục cổ trang, nhan sắc thế nào mà khiến hội chị em 'đổ đứ đừ'?

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 với sự tham gia diễn xuất của nam chính Hứa Khải đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đón của khán giả thời điểm hiện tại.

Nhắc đến Hứa Khải, khán giả không chỉ ấn tượng với một diễn viên có ngoại hình đẹp mà khả năng diễn xuất còn rất tốt. Trong các bộ phim như Học viện quân sự Liệt Hỏa, Diên Hi công lược… Hứa Khải đều mang đến lối diễn mới, đưa khán giả đắm chìm vào với nhân vật. Mới đây, nam chính Hứa Khải đã đăng tải lên trang Weibo cá nhân của mình những hình ảnh hậu trường đầy đáng yêu trong Thiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Theo đó, sao nam Thiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 trông vô cùng nổi bật với tạo hình của nhân vật Việt Kim Triều. Nam diễn viên trẻ đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của hội chị em nhờ nét đẹp cực phẩm cùng thần thái cuốn hút hiếm ai có được. Không những vậy, Hứa Khải còn nhí nhảng tạo nhiều kiểu dáng, biểu cảm khác nhau một cách đầy linh hoạt.

Ngay sau khi loạt ảnh trên được lan truyền trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc đỉnh cao của anh chàng. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 là câu chuyện xoay quanh chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ. Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".

Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định ngày lên sóng. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Phó Tân Bác, Vạn Bằng, Gia Nại,...

Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này Hành động và cử chỉ đầy đáng yêu của Hứa Khải lúc được tan làm không khỏi khiến cho khán giả cảm thấy vô cùng thích thú.

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