Ngu Thư Hân và Hứa Khải 'cực yêu' trên phim trường, nhưng vẫn bị chê bai vì điều này

Mới đây, những hình ảnh đáng yêu của Ngu Thư Hân và Hứa Khải trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 đã được đoàn làm phim tung ra.

Dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 được khởi quay với nam nữ chính trong phim đã được xác nhận sẽ do Hứa Khải và Ngu Thư Hân đóng chính. Mới đây, để tạo nhiệt cho bộ phim trước ngày lên sóng, đoàn làm phim cũng liên tục tung ra những hình ảnh mới nhất của dàn diễn viên trên phim trường. Đáng chú ý, những hình ảnh đáng yêu của Ngu Thư Hân và Hứa Khải trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 đã được đoàn làm phim tung ra. Cặp đôi khiến khán giả thích thú khi liên tục có những biểu cảm đáng yêu như phồng má, chu môi, tạo dáng ống nhòm. Có thể dễ dàng nhận thấy, cả hai đã có khoảng thời gian quay phim rất vui vẻ và hiệu quả.

Trước đó, khi những tạo hình đầu tiên của nam nữ chính được hé lộ, nhiều dân mạng đã không khỏi thắc mắc tại sao một dự án cấp S lại có tạo hình phèn thế này. Trang phục có phần rườm rà, rối mắt của Ngu Thư Hân và Hứa Khải bị nhận xét là giống như các nhân vật trong… Cái Bang. Ngoài ra, Ngu Thư Hân và Hứa Khải cũng bị chê là không có tiên khí. Hiện tại, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 do Hứa Khải và Ngu Thư Hân đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu chính thức.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 là câu chuyện xoay quanh chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ. Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Việt Kỳ lúc nào cũng mong mỏi tìm thấy mẹ ruột, nhưng lúc này cô phải giằng xé lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa. Sau tất cả những biến cố xảy đến, sự chính trực của Việt Kim Triều và Việt Kỳ không hề bị lung lay. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính ấn định ngày lên sóng Nối tiếp thành công của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân chuẩn bị tái xuất với khán giả với Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người cùng nam diễn viên Trương Bân Bân.

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