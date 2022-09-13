Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính ấn định ngày lên sóng

Nối tiếp thành công của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân chuẩn bị tái xuất với khán giả với Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người cùng nam diễn viên Trương Bân Bân.

Mới đây, tài khoản Weibo chính thức của Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính đã đăng tải poster mới nhất của bộ phim. Kèm theo cập nhật này là thông báo tác phẩm sẽ chính thức được lên sóng trên nền tảng Youku vào ngày 15/9 sắp tới.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người sẽ chính thức được lên sóng trên nền tảng Youku vào ngày 15/9 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo thông tin chính thức từ ê-kíp của Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân trong phim này sẽ không phân phiên mà có vị trí ngang bằng nhau. Bộ phim dự tính sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả vì nữ chính hiện tại là một trong những ngôi sao đang lên nhờ dự án "đại bạo" Thương Lan Quyết.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người có nội dung xoay quanh Trang Vũ (Trương Bân Bân) - một nhà thực vật học và Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân) - người có bằng tiến sĩ xuất sắc nhưng lại đam mê làm beauty blogger. Sau mối tình dang dở năm cấp 3, cả hai gặp lại nhau tại khu rừng tuyệt đẹp ở làng Thanh Thủy. Tình cảm bao năm xa cách dần nhen nhóm hồi sinh trở lại.

Trong đoạn trailer trước đó được đăng tải, những phân cảnh ngọt ngào, tình tứ của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đã nhận về nhiều lời khen từ công chúng. Đặc biệt, nữ chính được nhận xét là có diễn xuất vô cùng tự nhiên khi từ Vương Hạc Đệ đến Trương Bân Bân đều có thể tạo ra được "phản ứng hóa học" như cặp đôi thật ngoài đời.

Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người' Mới đây, thông tin Ngu Thư Hân mang theo đến 300 bộ quần áo vào đoàn phim "Khu vường nhỏ của hai người" khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Đồng thời, những bộ trang phục của nhân vật trên phim cũng do chính cô nàng tham gia phối đồ và nghiên cứu tạo hình.

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