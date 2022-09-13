Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính ấn định ngày lên sóng

Sao quốc tế 13/09/2022 11:03

Nối tiếp thành công của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân chuẩn bị tái xuất với khán giả với Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người cùng nam diễn viên Trương Bân Bân.

Mới đây, tài khoản Weibo chính thức của Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư HânTrương Bân Bân đóng chính đã đăng tải poster mới nhất của bộ phim. Kèm theo cập nhật này là thông báo tác phẩm sẽ chính thức được lên sóng trên nền tảng Youku vào ngày 15/9 sắp tới.

khu rung nho cua hai nguoi 1
Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người  sẽ chính thức được lên sóng trên nền tảng Youku vào ngày 15/9 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo thông tin chính thức từ ê-kíp của Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân trong phim này sẽ không phân phiên mà có vị trí ngang bằng nhau. Bộ phim dự tính sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả vì nữ chính hiện tại là một trong những ngôi sao đang lên nhờ dự án "đại bạo" Thương Lan Quyết.

khu rung nho cua hai nguoi 2

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người có nội dung xoay quanh Trang Vũ (Trương Bân Bân) - một nhà thực vật học và Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân) - người có bằng tiến sĩ xuất sắc nhưng lại đam mê làm beauty blogger. Sau mối tình dang dở năm cấp 3, cả hai gặp lại nhau tại khu rừng tuyệt đẹp ở làng Thanh Thủy. Tình cảm bao năm xa cách dần nhen nhóm hồi sinh trở lại.

khu rung nho cua hai nguoi 3

Trong đoạn trailer trước đó được đăng tải, những phân cảnh ngọt ngào, tình tứ của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đã nhận về nhiều lời khen từ công chúng. Đặc biệt, nữ chính được nhận xét là có diễn xuất vô cùng tự nhiên khi từ Vương Hạc Đệ đến Trương Bân Bân đều có thể tạo ra được "phản ứng hóa học" như cặp đôi thật ngoài đời.

Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người'

Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người'

Mới đây, thông tin Ngu Thư Hân mang theo đến 300 bộ quần áo vào đoàn phim "Khu vường nhỏ của hai người" khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Đồng thời, những bộ trang phục của nhân vật trên phim cũng do chính cô nàng tham gia phối đồ và nghiên cứu tạo hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người Ngu Thư Hân Trương Bân Bân sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người'

Xứng danh 'phú nhị đại Cbiz', Ngu Thư Hân mang hẳn 300 bộ quần áo vào đoàn phim 'Khu rừng nhỏ của hai người'

Netizen mỉa mai diễn viên nổi tiếng mà dùng hàng fake, Ngu Thư Hân chưa kịp lên tiếng đã được người này ra tay giải quyết nhanh chóng

Netizen mỉa mai diễn viên nổi tiếng mà dùng hàng fake, Ngu Thư Hân chưa kịp lên tiếng đã được người này ra tay giải quyết nhanh chóng

Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân

Thương Lan Quyết vừa kết thúc, khán giả đã phấn khích tột độ trước trailer phim mới của Ngu Thư Hân

Yêu tận 2 mỹ nam nhưng Ngu Thư Hân vẫn khiến fan thấy 'hài hết chỗ nói' bởi cách thể hiện tình yêu "độc lạ"

Yêu tận 2 mỹ nam nhưng Ngu Thư Hân vẫn khiến fan thấy 'hài hết chỗ nói' bởi cách thể hiện tình yêu "độc lạ"

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'tái hợp' Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết ngoại truyện khiến cộng đồng Fan Couple dậy sóng?

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'tái hợp' Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết ngoại truyện khiến cộng đồng Fan Couple dậy sóng?

Sự kính nghiệp Ngu Thư Hân dành cho Thương Lan Quyết: Tầm sư học lồng tiếng, thu âm khóc lóc đến tận nửa đêm

Sự kính nghiệp Ngu Thư Hân dành cho Thương Lan Quyết: Tầm sư học lồng tiếng, thu âm khóc lóc đến tận nửa đêm

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 18 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 18 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 18 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI