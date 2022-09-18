Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này

Hành động và cử chỉ đầy đáng yêu của Hứa Khải lúc được tan làm không khỏi khiến cho khán giả cảm thấy vô cùng thích thú.

Hứa Khải là một trong những nam diễn viên trẻ đầy tài năng của làng giải trí Hoa Ngữ thời điểm hiện tại. Không chỉ là một người sở hữu ngoại hình sáng sủa lẫn đài từ được đánh giá cao, anh chàng còn có vô số bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Diên Hy Công Lược, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp,...

Nam diễn viên Hứa Khải - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng không khỏi tỏ ra thích thú trước một clip được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, liên quan trực tiếp đến nam diễn viên Hứa Khải.

Cụ thể, video đăng tải được quay vào lúc Hứa Khải vừa tan làm. Điều đáng chú ý ở đây chính là khuôn mặt rạng rỡ và tinh thần vui vẻ được ngôi sao họ Hứa thể hiện một cách tự nhiên trông cực kỳ đáng yêu.

Phân đoạn khiến người xem cảm thấy thích thú của Hứa Khải - Ảnh: Internet

Thậm chí, người trợ lý đi bên cạnh còn phải kìm hãm sự "tăng động" của anh chàng bằng cách thẳng tay kéo anh vào xe chở nghệ sĩ.

Ngay sau khi clip trên được truyền tay nhau, nhiều người đã không giấu được sự thích thú trước những cử chỉ và hành động đầy đáng yêu của Hứa Khải:

- Cố Yến Tranh nhập Hứa Khải rồi ư? Đáng yêu quá đi.

- Nam diễn viên 27 tuổi nhưng có tâm hồn của em bé 2,7 tuổi.

- Nhìn ông ý phiêu theo nhạc kìa, lại còn nhảy chân sáo nữa chứ, cưng quá trời.

Hiện tại Hứa Khải đang tham gia ghi hình cho dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đóng chính cùng Ngu Thư Hân. Được biết, đây là dự án cổ trang cấp S được đầu tư "khủng" từ kịch bản cho đến bối cảnh làm phim.

Trước đó, một tác phẩm khác có sự tham gia của nam diễn viên là Lạc Du Nguyên cũng đã đóng máy và đang chờ xét duyệt để được lên sóng.

Ngu Thư Hân và Hứa Khải 'cực yêu' trên phim trường, nhưng vẫn bị chê bai vì điều này Mới đây, những hình ảnh đáng yêu của Ngu Thư Hân và Hứa Khải trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 đã được đoàn làm phim tung ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hua-khai-khien-fan-phat-sot-voi-bieu-cam-sieu-dang-yeu-khi-duoc-lam-viec-nay-504203.html