Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này

Sao quốc tế 18/09/2022 17:27

Hành động và cử chỉ đầy đáng yêu của Hứa Khải lúc được tan làm không khỏi khiến cho khán giả cảm thấy vô cùng thích thú.

Hứa Khải là một trong những nam diễn viên trẻ đầy tài năng của làng giải trí Hoa Ngữ thời điểm hiện tại. Không chỉ là một người sở hữu ngoại hình sáng sủa lẫn đài từ được đánh giá cao, anh chàng còn có vô số bộ phim truyền hình ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Diên Hy Công Lược, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp,...

Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này - Ảnh 1
Nam diễn viên Hứa Khải - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng không khỏi tỏ ra thích thú trước một clip được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, liên quan trực tiếp đến nam diễn viên Hứa Khải.

Cụ thể, video đăng tải được quay vào lúc Hứa Khải vừa tan làm. Điều đáng chú ý ở đây chính là khuôn mặt rạng rỡ và tinh thần vui vẻ được ngôi sao họ Hứa thể hiện một cách tự nhiên trông cực kỳ đáng yêu. 

Hứa Khải khiến fan phát sốt với biểu cảm siêu đáng yêu khi được làm việc này - Ảnh 2
Phân đoạn khiến người xem cảm thấy thích thú của Hứa Khải - Ảnh: Internet

Thậm chí, người trợ lý đi bên cạnh còn phải kìm hãm sự "tăng động" của anh chàng bằng cách thẳng tay kéo anh vào xe chở nghệ sĩ.

Ngay sau khi clip trên được truyền tay nhau, nhiều người đã không giấu được sự thích thú trước những cử chỉ và hành động đầy đáng yêu của Hứa Khải:

- Cố Yến Tranh nhập Hứa Khải rồi ư? Đáng yêu quá đi.

- Nam diễn viên 27 tuổi nhưng có tâm hồn của em bé 2,7 tuổi.

- Nhìn ông ý phiêu theo nhạc kìa, lại còn nhảy chân sáo nữa chứ, cưng quá trời.

Hiện tại Hứa Khải đang tham gia ghi hình cho dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đóng chính cùng Ngu Thư Hân. Được biết, đây là dự án cổ trang cấp S được đầu tư "khủng" từ kịch bản cho đến bối cảnh làm phim. 

Trước đó, một tác phẩm khác có sự tham gia của nam diễn viên là Lạc Du Nguyên cũng đã đóng máy và đang chờ xét duyệt để được lên sóng.

Ngu Thư Hân và Hứa Khải 'cực yêu' trên phim trường, nhưng vẫn bị chê bai vì điều này

Ngu Thư Hân và Hứa Khải 'cực yêu' trên phim trường, nhưng vẫn bị chê bai vì điều này

Mới đây, những hình ảnh đáng yêu của Ngu Thư Hân và Hứa Khải trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 đã được đoàn làm phim tung ra. 

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Khải sao Châu Á sao Hoa ngữ Lạc Du Nguyên Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngu Thư Hân và Hứa Khải 'cực yêu' trên phim trường, nhưng vẫn bị chê bai vì điều này

Ngu Thư Hân và Hứa Khải 'cực yêu' trên phim trường, nhưng vẫn bị chê bai vì điều này

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp'

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp'

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao

Dàn mỹ nam lứa sau 95 và những tác phẩm nổi bật làm nên tên tuổi: Hứa Khải nhờ Diên Hy Công Lược làm bước đệm, Vương Hạc Đệ phải nhờ đến Thương Lan Quyết mới được đánh giá cao

Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng'

Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng'

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 hé lộ tạo hình của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, dân tình ùa vào phán một câu xanh rờn ‘sơ xài, không đầu tư kỹ lưỡng’

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI