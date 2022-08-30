Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng'

Sao quốc tế 30/08/2022 12:02

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin Hứa Khải và Đàm Tùng Vận sẽ kết hợp trong dự án chuyển thể Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin Hứa KhảiĐàm Tùng Vận sẽ kết hợp trong dự án Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em.

Được biết, tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của tác giả Cửu Nguyệt Hi sẽ được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình. Theo nguyên tác gốc, là câu chuyện xoay quanh nhật vật Kỷ Tinh - một cô gái xinh đẹp và tài giỏi về lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Ở Kỷ Tinh có sự nhiệt huyết và dũng cảm nhưng vì mâu thuẫn với công ty mà quyết định khởi nghiệp khi chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì.

Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng' - Ảnh 1
Tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của tác giả Cửu Nguyệt Hi - Ảnh: Internet

Nam chính Hàn Đình là nhà đầu tư chính của công ty Kỷ Tinh, người không tin thứ tình yêu chết đi sống lại vẫn còn tồn tại. Kỷ Tinh biết tình cảm của Hàn Đình dành cho mình chỉ đơn thuần là thích nhưng vì cô đã lỡ yêu anh lại không muốn bản thân đắm chìm vào giai đoạn tình cảm này nên đã quyết định từ chức, hai người chia ngả.

Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em dự kiến sẽ do công ty Hoa Sách ảnh thị sản xuất . Hiện tại phía đội ngũ sản xuất lẫn Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn chưa chính thức phản hồi về thông tin hợp tác. Tuy nhiên fan hâm mộ nguyên tác cũng đang bày tỏ sự mong đợi cặp đôi trai tài gái sắc sẽ nhận lời bởi phim xoay quanh đề tài thương trường vô cùng lôi cuốn.

Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng' - Ảnh 2
Fan hâm mộ hy vọng thông tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong phim là sự thật - Ảnh: Internet

Được biết, Cửu Nguyệt Hi đồng thời cũng là tác giả nguyên tác bộ phim điện ảnh Em của thời niên thiếu - một bộ phim từng làm mưa làm gió trên các BXH và lễ trao giải trong và ngoài nước. Với khán giả, Bắc Kinh nào đẹp bằng em được kỳ vọng sẽ tạo nên thành công không kém cạnh trong tương lai gần.

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