Hứa Khải 'vượt mặt' dàn tiểu sinh, lập thành tích cao về lượt xem trong năm 2021, chiếm lĩnh màn ảnh từ cổ trang đến hiện đại

Hứa Khải chiếm sóng màn ảnh lập thành tích cao về lượt xem trong năm 2021.

Hứa Khải là gà cưng của Vu Chính, "nhất ca" của Hoan Ngu Ảnh Thị, tài nguyên của Hứa Khải chưa bao giờ cạn kiệt. Nam diễn viên 1995 ra vào đoàn làm phim liên tục, một năm có thể quay đến 1 - 2 bộ phim, thậm chí là nhiều hơn, nên không có gì quá lạ lùng về tần suất anh chàng xuất hiện trên màn ảnh Hoa ngữ. Hứa Khải là "nhất ca" của Hoan Ngu Ảnh Thị - Ảnh: Internet Năm 2021, Hứa Khải chiếm lĩnh màn ảnh với ba bộ phim truyền hình từ cổ trang cho đến hiện đại là Thiên Cổ Quyết Trần, Li Ca Hành và Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp và trở thành nam diễn viên truyền hình có lượng người xem cao nhất (8.88 tỷ) trong năm 2021.

Hứa Khải chiếm lĩnh màn ảnh trên thị trường phim truyền hình - Ảnh: Internet Còn khá trẻ tuổi, nhưng Hứa Khải vẫn khiến nhiều đàn anh, đàn chị, đặc biệt là các tiểu sinh cùng lứa phải khen tị khi đạt thành tích nổi bật như vậy. Bởi, không phải ai cũng có được sự hậu thuẫn lớn như vậy từ công ty. Ngay đến cả Tống Uy Long - gà cùng một nhà với nam diễn viên "Phó Hằng" trong năm 2021 vừa qua còn chẳng có nổi một tác phẩm lên sóng, vô hình chung làm giảm đi hẳn độ nhận diện trong mắt công chúng.

Tống Uy Long gà cùng một nhà với Hứa Khải nhưng không có nổi một tác phẩm lên sóng năm 2021 - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2022, Hứa Khải đã kịp chào sân với Thượng Thực - hợp tác lần hai cùng Hứa Cẩn Ngôn sau siêu phẩm cung đấu Diên Hi Công Lược, thành tích khá ổn áp. Trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa Thượng thực đã đạt 1,5 tỉ lượt xem chủ đề, hơn 1,746 lượt tìm kiếm trên toàn bộ mạng, 3,2 tỉ lượt xem các video liên quan đến phim. Theo thống kê từ các trang nghiên cứu Trung Quốc, Thượng thực đứng tốp 1 phim truyền hình nổi tiếng nhất trong thời gian thực, tốp 1 phim có chỉ số phổ biến cao, tốp 1 phim truyền hình được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội. Thượng Thực đứng top 1 phim truyền hình nổi tiếng - Ảnh: Internet Ngoài ra, hai bộ phim khác là Tuyết Ưng Lĩnh Chủ và Định Luật Tình Yêu 80/20 của anh và Cổ Lực Na Trát, Dương Mịch cũng đã được Cục cấp giấy phép, dự kiến phát sóng trong năm nay. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ dự kiến lên sóng năm nay - Ảnh: Internet Xét về nhan sắc, tài nguyên Hứa Khải đã có đủ, nhưng nếu anh chàng chịu khó cải thiện kỹ năng diễn xuất, ổn định và bớt trồi sụt hơn thì việc trở thành sao hạng A, đỉnh lưu hàng đầu trong giới chắn chắn sẽ không còn xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hua-khai-vuot-mat-dan-tieu-sinh-lap-thanh-tich-cao-ve-luot-xem-trong-nam-2021-chiem-linh-man-anh-tu-co-trang-den-hien-dai-463054.html