Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn đáp trả khi bị chê xấu ngay trong buổi phát sóng trực tiếp

Sao quốc tế 29/09/2022 18:44

Trong buổi phát sóng giao lưu gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đọc được một bình luận nhận xét cô nàng không xinh bằng một streamer nào đó.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có buổi phát sóng trực tiếp để trò chuyện với người hâm mộ. Nữ diễn viên mặc áo jean giản dị khi đang ăn lẩu. Tuy nhiên, tổng thể tạo hình của người đẹp 30 tuổi chịu điểm trừ lớn vì khâu trang điểm không hợp với cô. Thậm chí, có một số người còn chỉ trích việc để da bóng nhẫy, tóc bết dầu không được buộc gọn đã khiến cô bị "dìm hàng" không thương tiếc.

Đáng chú ý là Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ đọc được bình luận nhận xét rằng cô trong không xinh bằng một streamer nào đó. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã đáp lại khá hài hước và dí dỏm: "Đúng thế, tôi rất xấu, cảm ơn mọi người đã đến xem người xấu là tôi nha".

Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn đáp trả khi bị chê xấu ngay trong buổi phát sóng trực tiếp - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn đáp trả khi bị chê xấu ngay trong buổi phát sóng trực tiếp - Ảnh 2

Nhiều người bày tỏ nếu được "xấu" như Địch Lệ Nhiệt Ba thì ai mà chả muốn, nhiều người cũng dành lời khen cách vì xử lý của nữ diễn viên khá hài hước và thông minh.

Xoay quanh vấn đề Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc khi livestream, không ít người hâm mộ bình luận khẳng định cô vẫn xinh đẹp, chỉ là công chúng kỳ vọng ở nhan sắc "mỹ nhân Tân Cương" quá mức, và thật khập khiễng nếu so sánh lúc đi ăn bình thường với khi tham dự sự kiện. Số khác thì đoán có lẽ do lịch trình làm việc quá dày đã ảnh hưởng đến vẻ ngoài của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn đáp trả khi bị chê xấu ngay trong buổi phát sóng trực tiếp - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những sao nữ đang được yêu thích nhất hiện nay. Với gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, cô được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của Cbiz. Cô còn là nữ nghệ sĩ được người trong nghề đánh giá cao khả năng tận dụng lợi thế nhan sắc và tiếp thị hình ảnh. Mỗi lần tham dự sự kiện, người đẹp luôn khiến dư luận phải nhắc đến tên mình.

Ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1992 này dường như không có thời gian nghỉ ngơi hay dành cho bản thân, mà liên tục quay phim, tham gia các hoạt động sự kiện, chụp quảng cáo.

Khán giả vỡ mộng trước nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba khi chưa chỉnh sửa

Khán giả vỡ mộng trước nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba khi chưa chỉnh sửa

Giống như phần lớn những cô gái trẻ tại châu Á, "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải nhờ cậy tới những ứng dụng chỉnh sửa ảnh để có vẻ ngoài diễm lệ và hoàn hảo.

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