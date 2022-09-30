Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc

Sao quốc tế 30/09/2022 08:08

Mới đây, Angela Baby đã thu hút sự chú ý đông đảo từ cư dân mạng trong bộ ảnh của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc.

Mới đây, Angela Baby đã thu hút sự chú ý đông đảo từ người hâm mộ khi góp mặt trong tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc số tháng 10/2022. Mặc dù không ít lần "gây bão" trên các ấn phẩm thời trang nhưng lần này mỹ nhân Hoa ngữ vẫn khiến dân tình ngỡ ngàng khi hoá thân thành một nữ thần với vẻ đẹp ma mị đầy cuốn hút. 

Lần này, Angel Baby gây chú ý khi xuất hiện với phong cách trang điểm tập trung vào đôi mắt với đường eyeliner kẻ đậm để làm nổi bật ánh nhìn đầy sắc sảo và bí ẩn. Nữ minh tinh được cư dân mạng khen ngợi hết lời bởi diện mạo quá xinh đẹp đến mức siêu thực cùng thần thái vô cùng quyến rũ. 

Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc - Ảnh 1
Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc - Ảnh 2
Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc - Ảnh 3

Angela Baby là một trong những "hoa đán" thế hệ 8x của showbiz Trung Quốc có số lần làm người mẫu trang bìa cho Harper's Bazaar nhiều nhất. Nữ diễn viên hưởng đãi ngộ lên bìa Bazaar 10 năm liên tiếp trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2022.

Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc - Ảnh 4
Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc - Ảnh 5
Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc - Ảnh 6

Angela Baby từ trước đến nay luôn nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, phong thái sang chảnh hiếm người có được. Và vẻ đẹp mong manh, thuần khiết cảu Angelababy là hình mẫu được nhiều chị em khao khát có được nhất, theo một con số thống kê của các thẩm mỹ viện Hàn Quốc và Trung Quốc, có đến 70% các cô gái đến trung tâm thẩm mỹ với mong muốn có được ngoại hình cô.

Cô còn được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Hoa ngữ” với sắc vóc hàng đầu của mình, tuy nhiên người đẹp 33 tuổi này từng nhiều lần dính đến nghi vấn thẩm mỹ. Họ cho rằng cho rằng Angelababy chính là “siêu phẩm thẩm mỹ” thành công hàng đầu của Trung Quốc khi so sánh ảnh của cô hiện tại và thời mới vào nghề.

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