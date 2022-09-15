Angela Baby bị quay lén đang 'phì phèo' hút thuốc, dân tình còn 'sốc' hơn khi có một sao nam xuất hiện

Sao quốc tế 15/09/2022 17:55

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Angela Baby phì phèo hút thuốc khi tụ tập bạn bè.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau hình ảnh Angela Baby phì phèo hút thuốc khi tụ tập với bạn bè. Cụ thể, người đẹp ngồi gác chân lên ghế, thoải mái hút thuốc và không hề biết bản thân bị chụp trộm. Ngay sau đó, hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, thậm chí từ khóa "Angela Baby hút thuốc' lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

 

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh của Angela Baby, đồng thời chỉ trích người chụp lại ảnh của nữ diễn viên và đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng đây là cuộc sống cá nhân của các ngôi sao, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến người khác là được

Angela Baby bị quay lén đang 'phì phèo' hút thuốc, dân tình còn 'sốc' hơn khi có một sao nam xuất hiện - Ảnh 1
Angela Baby bị quay lén đang 'phì phèo' hút thuốc - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn là trong buổi họp mặt của Angela Baby với bạn bè còn có sự xuất hiện của nam diễn viên Tống Uy Long. Do đó, nhiều người suy đoán rằng đay có thể là một buổi họp mặt bàn về kịch bản cho dự án phim sắp tới của cả hai.

Angela Baby bị quay lén đang 'phì phèo' hút thuốc, dân tình còn 'sốc' hơn khi có một sao nam xuất hiện - Ảnh 2
Có sự xuất hiện của Tống Uy Long (áo đen bên trái) - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên bị bắt gặp hút thuốc lá. "Cánh săn ảnh" nhiều lần ghi lại được khoảnh khắc Angela Baby hút thuốc tại phim trường, đi dạo phố hay thậm chí cả khi đi với con trai. Trước đây, Angela Baby cũng từng khiến khán giả shock khi lộ hình ảnh hút thuốc lúc nghỉ ngơi ở trên phim trường, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng mà cô dành cho mọi người trước ống kính. Trong ảnh được lan truyền, có vẻ như vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh đã không chịu nổi cơn thèm thuốc nên phải hút hai điếu. 

 

Mặc dù hút thuốc là lựa chọn cá nhân, người khác không có quyền can thiệp, nhưng là một người đang hoạt động nghệ thuật lại cần giữ hình tượng, những hình ảnh này của Angela Baby vô hình trung đã gây nên những tranh cãi không hay. Sự nổi tiếng của cô vì thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Angela Baby bị quay lén đang 'phì phèo' hút thuốc, dân tình còn 'sốc' hơn khi có một sao nam xuất hiện - Ảnh 3

Thời gian gần đây, sức hút tại thị trường trong nước của Angela Baby "giảm mạnh". Truyền thông cho rằng việc ly hôn giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh là nguyên nhân chính khiến cho sự nghiệp cô tụt dốc, không còn được hậu thuẫn hùng mạnh như trước. Bên cạnh đó, diễn xuất một màu, thiếu tự nhiên là điểm yếu khiến Angela Baby bị mỉa mai là "bình hoa di động". Cô nỗ lực cứu vãn sự nghiệp bằng việc lấn sân thời trang và tham gia chương trình tạp kỹ.

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Sau khi ly hôn, cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem nhau là người nhà, cùng nuôi dạy cậu con trai chung Bọt Biển Nhỏ.

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