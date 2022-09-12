Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn

Sao quốc tế 12/09/2022 20:08

Sau khi ly hôn, cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem nhau là người nhà, cùng nuôi dạy cậu con trai chung Bọt Biển Nhỏ.

Sau khi ly hôn, Angela BabyHuỳnh Hiểu Minh vẫn xem nhau là người nhà, cùng nuôi dạy cậu con trai chung - Bọt Biển Nhỏ. Đồng thời, cả hai đều từ chối bình luận về mối quan hệ, chung sống trong hòa bình, tập trung làm việc, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Trong một chương trình mới đây, Angela Baby tiết lộ rằng bản thân cô đã gặp rất nhiều áp lực và không đủ tiền để có thể mua được căn hộ tại Thượng Hải. Tuy nhiên, những chia sẻ của cô đã khiến khá nhiều cư dân mạng ngớ người cũng như không ngừng mỉa mai.

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn - Ảnh 1

Bởi vì, nhiều người đã thống kê tài sản của cả hai sau khi kết hôn, tất cả số tiền Huỳnh Hiểu Minh kiếm được trong những năm đó đều thuộc về tài sản sau khi kết hôn, cộng với các dự án đầu tư kinh doanh. Tổng cộng Angela Baby có thể nhận được ít nhất 2,5 tỉ NDT sau khi ly hôn.

Và trước khi ly hôn, Angela Baby cũng từng tiết lộ với truyền thông rằng mức thù lao của cô hiện tại ở giá 80 triệu NDT (hơn 270 tỉ VNĐ) cho một dự án. Thậm chí, truyền thông từng đưa tin Angela Baby từng tiêu 120 triệu NDT (hơn 405 tỉ VNĐ) để mua một biệt thự ở Hong Kong đứng tên mẹ cô.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn sở hữu nhiều bất động sản, căn hộ sang chảnh bậc nhất. Điển hình là hai căn nhà phố với giá trị đã lên tới 400 triệu NDT (hơn 1352 tỉ VNĐ).

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn - Ảnh 2

Hiện tại, Angela Baby gần như không có gì khi giới chuyên môn nhận định, sự nghiệp của cô có dấu hiệu dậm chân tại chỗ. Cô không xuất hiện với tần suất dày đặc tại các sự kiện hay các tạp chí thời trang. Các dự án có sự góp mặt của cô nàng cũng chưa ra mắt hoặc chưa tạo được điểm nhấn.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, tài tử cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản.

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