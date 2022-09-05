Dẫn con trai đi chơi, Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị chỉ trích vô trách nhiệm vì lý do này

Sao quốc tế 05/09/2022 20:40

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi đưa con trai Bọt Biển đi chơi ở khu công viên giải trí.

 

Mới đây, nhiều người qua đường đã bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh đã đưa con trai Bọt Biển Nhỏ đi chơi tại khu công viên giải trí Universal Studios ( Bắc Kinh). Để cho cậu con trai xem rõ được tiết mục biểu diễn phao, Huỳnh Hiểu Minh đã để cậu bé lên vai mình trông rất đáng yêu.

Trong ảnh, Huỳnh Hiểu Minh mặc một bộ trang phục màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ trông giản dị. Nam diễn viên trông cực kỳ dịu dàng và nhẫn nại, sẵn sàng làm "đệm" cho cậu con Bọt Biển Nhỏ. Còn nhóc tỳ, khi được ngồi trên vai ba, cậu bé rất ngoan ngoãn, im ắng tập trung xem biểu diễn. Có thể thấy được Bọt Biển Nhỏ là một đứa trẻ vô cùng tinh tế.

Dẫn con trai đi chơi, Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị chỉ trích vô trách nhiệm vì lý do này - Ảnh 1Dẫn con trai đi chơi, Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị chỉ trích vô trách nhiệm vì lý do này - Ảnh 2

 

Tuy nhiên, với hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh đưa con đi chơi lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bởi vì từ khi kết hôn với Angela Baby, cư dân mạng hiếm gặp anh đồng hành cùng vợ chăm sóc, đưa con đi chơi mà thay vào đó chỉ là hình ảnh của Angelababy cùng mẹ chăm sóc con của nam diễn viên.

Trước đó, vào tháng 8, Huỳnh Hiểu Minh cũng bị giới truyền thông chụp ảnh đưa con trai Bọt Biển đi chơi, nhưng trong video anh ấy cứ nhìn xuống điện thoại di động và không để ý đến con trai mình. Vào thời điểm đó, nhiều cư dân mạng đã phàn nàn rằng Huỳnh Hiểu Minh là một người cha vô trách nhiệm, nhiều cư dân mạng cũng chế nhạo rằng hình ảnh "người ba tốt" của Huỳnh Hiểu Minh đã lật tẩy.

Dẫn con trai đi chơi, Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị chỉ trích vô trách nhiệm vì lý do này - Ảnh 3

Hậu hôn nhân rạn nứt, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Huỳnh Hiểu Minh và ngôi sao nổi tiếng trên mạng Diệp Kha đang có quan hệ tình cảm. Cụ thể, vào ngày 25/7, sinh nhật của Diệp Kha, cô đăng ảnh sinh nhật của mình, tiết lộ rằng có người đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho mình bằng tình yêu tốt nhất.

 

 

Ngoài lùm xùm tình ái với Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh còn bị đồn có con ngoài giá thú, tuy nhiên tin tức này nhanh chóng bị Huỳnh Hiểu Minh bác bỏ và giao cho luật sư xử lý khiến dư luận kịp thời dập tắt. Đồng thời, nam diễn viên cho biết càng ngày càng thận trọng, trầm tính. Giai đoạn này, anh thấy bản thân cần im lặng, chỉ tập trung vào công việc và học cách bớt kỳ vọng vào bản thân.

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Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh là cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí lại nhưng cuộc hôn nhân của họ lại khiến người hâm mộ nuối tiếc khi khi có kết thúc không viên mãn. Hiện tại cuộc sống của cả hai đã có nhiều hướng rẽ khác do ảnh hưởng hậu ly hôn, điều này cũng khiến tâm lý của Baby có một số thay đổi.

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