Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái

Sao quốc tế 18/09/2022 19:08

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước những bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh đi ăn cùng một người phụ nữ xinh đẹp.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không ngừng bàn tán về những bức ảnh chụp Huỳnh Hiểu Minh đi ăn cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Sau khi ăn xong, bam diễn viên ra trước và ngồi đợi trên xe, lúc sau có người phụ nữ đi ra cùng trợ lý của sao nam và sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà hàng. Nhiều người cho rằng, nam diễn viên họ Huỳnh đã đưa bạn gái mới đi ăn.

Đáng chú ý là vào thời điểm đêm muộn, cô gái đi cùng trợ lý của Huỳnh Hiểu Minh có ngoại hình ưa nhìn. Nhiều người cho rằng cô gái xinh đẹp này chính là người mẫu Diệp Kha.

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái - Ảnh 1
Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái - Ảnh 2

Trước đó, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh được cho là hẹn hò từ giữa tháng 2. Nữ người mẫu bị phát hiện thường xuyên check-in tại cùng địa điểm với tài tử Thần điêu đại hiệp. Từ khi vướng tin có mối quan hệ tình cảm với Diệp Kha đến nay, Huỳnh Hiểu Minh chưa đưa ra phản hồi.

Theo Sina, Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt vào top 50. Một số nguồn tin cho biết Diệp Kha cũng từng có hôn nhân đổ vỡ như Huỳnh Hiểu Minh.

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái - Ảnh 3

Theo Ifeng, sau khi trở lại cuộc sống độc thân, chuyện tình cảm của nam diễn viên được công chúng quan tâm. Trước đó, anh vướng tin hẹn hò Chu Tử Nhiên, người mẫu sinh năm 1995. Không lâu sau, Chu Tử Nhiên lên tiếng phủ nhận.

Trong khi Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang vui vẻ hẹn hò với người tình mới thì vợ cũ của anh – nữ diễn viên Angela Baby lại gây tranh cãi. Cụ thể, hình ảnh nữ diễn viên "phì phèo" hút thuốc khi tụ tập bạn bè đã lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái - Ảnh 4

Trong bức ảnh, người đẹp ngồi gác chân lên ghế, thoải mái hút thuốc và không hề biết bản thân bị chụp trộm. Nhiều cư dân mạng tranh cãi về việc hút thuốc của Angela Baby. Nhiều ý kiến cho rằng việc cô hút thuốc sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng ngọc nữ, thanh lịch mà các người đẹp xây dựng bấy lâu nay. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên bị bắt gặp hút thuốc lá. 

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn

Sau khi ly hôn, cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem nhau là người nhà, cùng nuôi dạy cậu con trai chung Bọt Biển Nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh  Angela Baby sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn

Dẫn con trai đi chơi, Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị chỉ trích vô trách nhiệm vì lý do này

Dẫn con trai đi chơi, Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị chỉ trích vô trách nhiệm vì lý do này

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy "ngầm" chia sẻ trên chương trình tạp kỹ

Lý do kết thúc với Huỳnh Hiểu Minh đã được Angelababy "ngầm" chia sẻ trên chương trình tạp kỹ

Hậu ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận đã làm nhiều việc ngốc nghếch trong quá khứ

Hậu ly hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận đã làm nhiều việc ngốc nghếch trong quá khứ

'Tiên nữ Tân Cương' Cáp Ni Khắc Tư 'khóc hết nước mắt' khi nói về scandal 'lộ clip nóng' với Huỳnh Hiểu Minh

'Tiên nữ Tân Cương' Cáp Ni Khắc Tư 'khóc hết nước mắt' khi nói về scandal 'lộ clip nóng' với Huỳnh Hiểu Minh

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà "khủng"

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh liên tục công khai chiều bạn gái hot girl bằng những món quà "khủng"

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI