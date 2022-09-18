Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước những bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh đi ăn cùng một người phụ nữ xinh đẹp.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không ngừng bàn tán về những bức ảnh chụp Huỳnh Hiểu Minh đi ăn cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Sau khi ăn xong, bam diễn viên ra trước và ngồi đợi trên xe, lúc sau có người phụ nữ đi ra cùng trợ lý của sao nam và sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà hàng. Nhiều người cho rằng, nam diễn viên họ Huỳnh đã đưa bạn gái mới đi ăn. Đáng chú ý là vào thời điểm đêm muộn, cô gái đi cùng trợ lý của Huỳnh Hiểu Minh có ngoại hình ưa nhìn. Nhiều người cho rằng cô gái xinh đẹp này chính là người mẫu Diệp Kha.

Trước đó, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh được cho là hẹn hò từ giữa tháng 2. Nữ người mẫu bị phát hiện thường xuyên check-in tại cùng địa điểm với tài tử Thần điêu đại hiệp. Từ khi vướng tin có mối quan hệ tình cảm với Diệp Kha đến nay, Huỳnh Hiểu Minh chưa đưa ra phản hồi. Theo Sina, Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt vào top 50. Một số nguồn tin cho biết Diệp Kha cũng từng có hôn nhân đổ vỡ như Huỳnh Hiểu Minh.

Theo Ifeng, sau khi trở lại cuộc sống độc thân, chuyện tình cảm của nam diễn viên được công chúng quan tâm. Trước đó, anh vướng tin hẹn hò Chu Tử Nhiên, người mẫu sinh năm 1995. Không lâu sau, Chu Tử Nhiên lên tiếng phủ nhận. Trong khi Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang vui vẻ hẹn hò với người tình mới thì vợ cũ của anh – nữ diễn viên Angela Baby lại gây tranh cãi. Cụ thể, hình ảnh nữ diễn viên "phì phèo" hút thuốc khi tụ tập bạn bè đã lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Trong bức ảnh, người đẹp ngồi gác chân lên ghế, thoải mái hút thuốc và không hề biết bản thân bị chụp trộm. Nhiều cư dân mạng tranh cãi về việc hút thuốc của Angela Baby. Nhiều ý kiến cho rằng việc cô hút thuốc sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng ngọc nữ, thanh lịch mà các người đẹp xây dựng bấy lâu nay. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên bị bắt gặp hút thuốc lá.

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn Sau khi ly hôn, cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem nhau là người nhà, cùng nuôi dạy cậu con trai chung Bọt Biển Nhỏ.

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