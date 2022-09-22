Mới đây, bộ phim Trần duyên với sự góp mặt của Angela Baby và Mã Thiên Vũ đã hé lộ teaser đầu tiên.

Mới đây, nhà sản xuất phim Trần duyên với sự góp mặt của Angela Baby và Mã Thiên Vũ trong vai trò nam - nữ chính đã hé lộ teaser đầu tiên. Cụ thể, các kỹ xảo được phía sản xuất đầu tư kỹ lưỡng nhưng không có nhiều yếu tố mới mẻ. Một điểm cộng cho bộ phim nằm ở nhan sắc cực phẩm của Angela Baby. Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên lại tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận. Cô từng không ít lần bị réo gọi với danh xưng "vua phim dở" trên màn ảnh Hoa ngữ do diễn xuất không tự nhiên, biểu cảm đơ cứng.

Trong khi đó, Mã Thiên Vũ cũng có sự nghiệp chưa thực sự nổi bật dù không ít lần gặp được các dự án đình đám, với bạn diễn nổi tiếng trong giới. Do đó, dự án Trần duyên này được dự đoán khó có thể tạo sức lan tỏa mạnh, giúp nâng tầm tên tuổi của hai nghệ sĩ trong lĩnh vực phim ảnh. Ngoài ra, những phân đoạn được hé lộ trong teaser Trần duyên khiến nhiều người nghi ngờ về tương tác giữa Mã Thiên Vũ và Angela Baby. Đây là yếu tố rất quan trọng để các dự án phim cổ trang Hoa ngữ tạo sức bật trong thời gian qua, đơn cử như Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân (Thượng lan quyết), Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi (Tinh hán xán lạn).

"Trần duyên" là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Yên Vũ Giang Nam. Phim xoay quanh hai nhân vật Cố Thanh (Angela Baby) và Ngâm Phong (Mã Thiên Vũ). Ở bờ thiên hà có một viên đá vuông xanh, nhờ nghe vị tiên tuần giới tụng kinh nghìn vạn năm mà tu thành tiên thai. Nhưng vô ý để một con tiểu yêu xổng mất nên bị giáng xuống trần thế. Cũng vì nguyên nhân này mà vị tiên nhân tuần giới kia bị loại khỏi lớp tiên. Trước khi rơi vào vòng luân hồi, hai người đã ước hẹn trăm kiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-xuat-cua-angela-baby-gay-tranh-cai-khi-vua-tung-trailer-phim-moi-505374.html