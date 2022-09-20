Mới đây, một cảnh quay của Angela Baby trên phim trường "Trần Duyên" được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao trước những hình ảnh hậu trường của Angela Baby trong dự án "Trần duyên". Trong đó, người đẹp mặc trang phục cổ trang nữ hiệp, nhan sắc ngọt ngào. Dù ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa, ngoại hình của nữ diễn viên vẫn được đánh giá cao. Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên một lần nữa bị dân mạng phàn nàn. Cụ thể, nhiều cư dân mạng cho rằng cô đánh võ hời hợt, chậm chạp, tay chân không vững, không có thần thái của một "đả nữ". Dù vậy, cũng không ít ý kiến cho rằng các động tác trong phim tiên hiệp thiên về biểu diễn. Khi được thêm kỹ xảo, hiệu ứng trông sẽ đẹp mắt hơn, do đó, chỉ nhìn vào một cảnh quay không thể lập tức đánh giá Angela Baby diễn tốt hay dở.

Cảnh đánh võ bị dân mạng gây tranh cãi của Angela Baby - Ảnh: Internet Từ trước đến nay, Angela Baby thường bị coi là "bình hoa di động" trong giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp từng được giao diễn chính trong một số bộ phim như Vân Trung Ca, Cô phương bất tự thưởng, Người bạn thật sự của tôi, Thời đại lập nghiệp.

Tuy nhiên, cô thể hiện không tốt, bị chê là chỉ biết trợn mắt, biểu cảm lố, thậm chí diễn cảnh tình cảm nhưng trông đáng sợ như phim kinh dị. Diễn xuất yếu kém khiến các tác phẩm bị xếp vào nhóm "thảm họa" và bản thân nữ diễn viên bị các nhà sản xuất lẫn đồng nghiệp từ chối hợp tác. "Trần Duyên" là dự án phim được chuyển thể từ tác phẩm của Yên Vũ Giang Nam thuộc thể loại tiên hiệp xoay quanh Cố Thanh và Ngâm Phong. Một viên đá vuông xanh, nhờ nghe vị tiên tuần giới tụng kinh nghìn vạn năm mà tu thành tiên thai. Nhưng vô ý để một con tiểu yêu xổng mất nên bị giáng xuống trần thế, loại khỏi lớp tiên. Trước khi rơi vào vòng luân hồi, hai người đã ước hẹn trăm kiếp. Dự án đánh dấu sự trở lại dòng phim cổ trang của Angela Baby sau 4 năm kể từ Cô Phương Bất Tự Thưởng. Phim hiện vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức.

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