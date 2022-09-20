Angela Baby đánh võ hời hợt như múa ở phim trường, vẫn chưa thể thoát khỏi mác 'bình hoa di động'?

Sao quốc tế 20/09/2022 18:18

Mới đây, một cảnh quay của Angela Baby trên phim trường "Trần Duyên" được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao trước những hình ảnh hậu trường của Angela Baby trong dự án "Trần duyên". Trong đó, người đẹp mặc trang phục cổ trang nữ hiệp, nhan sắc ngọt ngào. Dù ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa, ngoại hình của nữ diễn viên vẫn được đánh giá cao.

Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên một lần nữa bị dân mạng phàn nàn. Cụ thể, nhiều cư dân mạng cho rằng cô đánh võ hời hợt, chậm chạp, tay chân không vững, không có thần thái của một "đả nữ". Dù vậy, cũng không ít ý kiến cho rằng các động tác trong phim tiên hiệp thiên về biểu diễn. Khi được thêm kỹ xảo, hiệu ứng trông sẽ đẹp mắt hơn, do đó, chỉ nhìn vào một cảnh quay không thể lập tức đánh giá Angela Baby diễn tốt hay dở.

 

Angela Baby đánh võ hời hợt như múa ở phim trường, vẫn chưa thể thoát khỏi mác 'bình hoa di động'? - Ảnh 1
Cảnh đánh võ bị dân mạng gây tranh cãi của Angela Baby - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, Angela Baby thường bị coi là "bình hoa di động" trong giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp từng được giao diễn chính trong một số bộ phim như Vân Trung Ca, Cô phương bất tự thưởng, Người bạn thật sự của tôi, Thời đại lập nghiệp.

Tuy nhiên, cô thể hiện không tốt, bị chê là chỉ biết trợn mắt, biểu cảm lố, thậm chí diễn cảnh tình cảm nhưng trông đáng sợ như phim kinh dị. Diễn xuất yếu kém khiến các tác phẩm bị xếp vào nhóm "thảm họa" và bản thân nữ diễn viên bị các nhà sản xuất lẫn đồng nghiệp từ chối hợp tác.

Angela Baby đánh võ hời hợt như múa ở phim trường, vẫn chưa thể thoát khỏi mác 'bình hoa di động'? - Ảnh 2
Angela Baby đánh võ hời hợt như múa ở phim trường, vẫn chưa thể thoát khỏi mác 'bình hoa di động'? - Ảnh 3

"Trần Duyên" là dự án phim được chuyển thể từ tác phẩm của Yên Vũ Giang Nam thuộc thể loại tiên hiệp xoay quanh Cố Thanh và Ngâm Phong. Một viên đá vuông xanh, nhờ nghe vị tiên tuần giới tụng kinh nghìn vạn năm mà tu thành tiên thai. Nhưng vô ý để một con tiểu yêu xổng mất nên bị giáng xuống trần thế, loại khỏi lớp tiên. Trước khi rơi vào vòng luân hồi, hai người đã ước hẹn trăm kiếp.

Dự án đánh dấu sự trở lại dòng phim cổ trang của Angela Baby sau 4 năm kể từ Cô Phương Bất Tự Thưởng. Phim hiện vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức.

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước những bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh đi ăn cùng một người phụ nữ xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby Angela Baby đánh võ sao hoa ngữ sao châu á phim Trần Duyên

TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh bí mật hẹn hò với hotgirl Diệp Kha, Angela Baby liền có động thái

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi

Angela Baby bị quay lén đang 'phì phèo' hút thuốc, dân tình còn 'sốc' hơn khi có một sao nam xuất hiện

Angela Baby bị quay lén đang 'phì phèo' hút thuốc, dân tình còn 'sốc' hơn khi có một sao nam xuất hiện

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn

Huỳnh Hiểu Minh tặng khối tài sản 'khủng' cho Angela Baby sau ly hôn

Vào vai "gái làng chơi", trẻ đẹp như Dương Mịch, Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải chịu thua chị đẹp này

Vào vai "gái làng chơi", trẻ đẹp như Dương Mịch, Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải chịu thua chị đẹp này

Angela Baby 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để giành lấy thành tích đáng nể này

Angela Baby 'vượt mặt' Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để giành lấy thành tích đáng nể này

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI