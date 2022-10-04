Bạch Lộc 'đốn tim' với loạt ảnh trong trẻo, nhan sắc 'thanh xuân' thế này antifan cũng chẳng dám chê

Ngoài diễn xuất đa dạng, linh hoạt, Bạch Lộc còn có lợi thế là nhan sắc xinh đẹp. Nữ diễn viên không ngừng làm mới bản thân khi thử từ phong cách ngọt ngào, nữ tính hay năng động, trẻ trung cho đến thanh lịch, nhã nhặn và cả gợi cảm, sang trọng. Mới đây, loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Bạch Lộc được tung ra khiến dân tình mê mẩn vì quá đẹp.

Nhờ thành công của Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương và đặc biệt là Châu Sinh Như Cố , sự nghiệp của Bạch Lộc thăng hạng thấy rõ, khả năng diễn xuất của cô nàng được khán giả đánh giá khá cao. Nàng “gà cưng” Vu Chính trở thành một trong những sao nữ được kỳ vọng nhất Cbiz.

Trong ảnh, có thể thấy các nét của Bạch Lộc vẫn còn khá non nớt, trẻ trung. Nữ diễn viên chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng với đôi mắt to tròn long lanh cô nàng vẫn đủ sức "hạ gục" trái tim dân mạng. Gương mặt xinh xắn mang những đường nét thanh thoát cùng vẻ mong manh, ngọt ngào của nữ diễn viên khiến cô còn được khen giống hệt các nữ thần trong phim thanh xuân vườn trường.

Ngay từ khi mới ra mắt, Bạch Lộc gây ấn tượng với nét thơ ngây, trong sáng đậm chất thanh xuân "đốn tim" biết bao người hâm mộ. Đến hiện tại, ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ với nhan sắc ngày càng "chín muồi", sắc sảo, gu thời trang cũng trưởng thành, quyến rũ hơn hẳn.

Tuy chưa có phim bạo, song danh tiếng và lưu lượng của cô nàng luôn ở mức rất cao. Trong tương lai, nếu nàng tiểu hoa tiếp tục cải thiện, diễn tiến bộ hơn thì ngày thành sao hạng A chắc chắn sẽ không còn xa. Hiện tại, nàng tiểu hoa đang có hai dự án phim cổ trang chờ lên sóng là Trường Nguyệt Tẫn Minh đóng cùng La Vân Hi và Ninh An Như Mộng đóng cùng Trương Lăng Hách.