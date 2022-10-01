Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn'

Sao quốc tế 01/10/2022 16:12

Với sự "đá sân" nhẹ lần này của Bạch Lộc đã tạo nên không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Ngày 29/9 vừa qua, tuần lễ thời trang Thượng Hải được diễn ra với sự tham gia đông đảo của nhiều minh tinh và các hãng thời trang nổi tiếng. Bạch Lộc là một trong những diễn viên Trung Quốc tham dữ buổi lễ này. Cô tham gia với tư cách là người phát ngôn thương hiệu cho hãng thời trang Pony.

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn' - Ảnh 1

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn' - Ảnh 2
Bạch Lộc catwalk tại tuần lễ thời trang Thượng Hải.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cô nàng sải bước trên sàn catwalk đã nhanh chóng gây chú ý khắp mạng xã hội. Đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh màn catwalk này, đa số netizen cho rằng cơ bản là cô nàng đi như đi chợ, chẳng có chút phong thái nào của một người mẫu cả. Mọi người đã khuyên cô nàng thay vì "nuôi mộng" làm người mẫu, nên tập trung vào diễn xuất sẽ tốt hơn. 

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn' - Ảnh 3
Nhiều người cho nhận xét Bạch Lộc catwalk hệt như đang đi... bán bóng dạo.

Theo profile của Bạch Lộc, dù sở hữu chiều cao lên tới 1m65 nhưng với bộ đồ thể thao đang mặc trên người, Bạch Lộc bỗng "hóa tí hon" hơn hẳn. Không chỉ vậy, khi netizen đem hai hình ảnh trước và sau photoshop của mỹ nhân 1994 đặt lại gần nhau, cái kết quả thực còn thảm và khôi hài hơn rất nhiều.

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn' - Ảnh 4
Bật ngửa với hình ảnh trước và sau photoshop của Bạch Lộc. 

Thế nhưng, bên cạnh những lời chê thì các fan lại cho rằng với lần đầu xuất hiện với vai trò người mẫu thời trang và trình diễn catwalk, Bạch Lộc vẫn tự tin toả sáng và thu hút mọi ánh nhìn. Nàng tiểu hoa đã có những khoảnh khắc xinh đẹp, cool ngầu nhưng cũng không kém phần đáng yêu của Bạch Lộc trong buỗi lễ thời trang vừa qua.

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn' - Ảnh 5

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn' - Ảnh 6
Bạch Lộc để lộ nét nhí nhảnh, đáng yêu trên sàn diễn.

Bạch Lộc vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính hồi 2016 sau đó vươn lên thành nữ diễn viên trẻ sáng giá trong làng giải trí Trung Quốc. Cô đã từng bước chiếm lấy trái tim khán giả qua các bộ phim: Chiêu Diêu, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố,.... 

Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn' - Ảnh 7
Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   Bạch Lộc Vu Chính sao hoa ngữ Châu Sinh Như Cố phim hoa ngữ

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