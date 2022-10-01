Chấn động với màn 'catwalk như đi chợ' của Bạch Lộc, netizen tha thiết: 'vẫn nên đóng phim thì hơn'

Ngày 29/9 vừa qua, tuần lễ thời trang Thượng Hải được diễn ra với sự tham gia đông đảo của nhiều minh tinh và các hãng thời trang nổi tiếng. Bạch Lộc là một trong những diễn viên Trung Quốc tham dữ buổi lễ này. Cô tham gia với tư cách là người phát ngôn thương hiệu cho hãng thời trang Pony.

Bạch Lộc catwalk tại tuần lễ thời trang Thượng Hải.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cô nàng sải bước trên sàn catwalk đã nhanh chóng gây chú ý khắp mạng xã hội. Đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh màn catwalk này, đa số netizen cho rằng cơ bản là cô nàng đi như đi chợ, chẳng có chút phong thái nào của một người mẫu cả. Mọi người đã khuyên cô nàng thay vì "nuôi mộng" làm người mẫu, nên tập trung vào diễn xuất sẽ tốt hơn.

Nhiều người cho nhận xét Bạch Lộc catwalk hệt như đang đi... bán bóng dạo.

Theo profile của Bạch Lộc, dù sở hữu chiều cao lên tới 1m65 nhưng với bộ đồ thể thao đang mặc trên người, Bạch Lộc bỗng "hóa tí hon" hơn hẳn. Không chỉ vậy, khi netizen đem hai hình ảnh trước và sau photoshop của mỹ nhân 1994 đặt lại gần nhau, cái kết quả thực còn thảm và khôi hài hơn rất nhiều.