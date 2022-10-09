Ảnh thuở vừa 'chân ướt chân ráo' vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút khắp cõi mạng

Sao quốc tế 09/10/2022 20:09

Hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh thuở mới vào nghề mới đây được dân tình "đào lại" trong những ngày gần đây.

Mới đây, bức ảnh chụp từ thuở mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh đã được đào lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều dân mạng. Cụ thể, hình ảnh này Triệu Lệ Dĩnh chụp từ năm 2006 và lúc đó cô đang tham dự một tiệc rượu cùng nhiều ngôi sao, đạo diễn nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. 

Ảnh thuở vừa 'chân ướt chân ráo' vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút khắp cõi mạng - Ảnh 1Ảnh thuở vừa 'chân ướt chân ráo' vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút khắp cõi mạng - Ảnh 2

Sau khi trở thành quán quân của chương trình Trò Chơi Ngôi Sao, tài năng của Triệu Lệ Dĩnh được phát hiện. Cô nàng được mời ký hợp đồng và trở thành nghệ sĩ của công ty Hoa Nghị Huynh Đệ. Đây là bước đầu tiên trong hành trình đóng phim của một trong những tiểu hoa lưu lượng đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc thanh khiết của Triệu Lệ Dĩnh trong bức ảnh thuở mới vào nghề. Không quá khó để nhận ra, thời điểm đó nàng tiểu hoa đán vẫn còn vô cùng mộc mạc, chân phương và nụ cười rạng rỡ, đáng yêu. 

 

Ảnh thuở vừa 'chân ướt chân ráo' vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút khắp cõi mạng - Ảnh 3

Trong những năm trở lại đây, cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn được các nhà làm phim ưu ái vì sự tham gia của cô hầu như giúp nhà làm phim có khả năng thắng lớn. Ngoài sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, không thể phủ nhận Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm qua đã có sự tiến bộ trong cách diễn xuất.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang đóng dự án phim "Dữ Phượng Hành". Đây là một trong những bộ phim trọng điểm trong năm sau của đài, do đó bộ phim không chỉ quy tụ dàn diễn viên đình đám, đầy kinh nghiệm diễn xuất mà còn được đầu tư rất chỉnh chu về hình ảnh, hiệu ứng.

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Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi ngày lên sóng dự án phim cổ trang của 3 nàng tiểu hoa đình đám lứa 85 trong thời gian sắp tới.

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