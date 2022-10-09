Ngu Thư Hân lập thành tích 'khủng' trong năm nay, ngay cả Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh còn chưa phá được

Sau "Thương lan quyết", Ngu Thư Hân có bước tiến vững chắc với sự nghiệp của mình.

Mới đây, Ngu Thư Hân trở thành diễn viên duy nhất giữ phiên 1 của 2 phim trên 2 nền tảng khác nhau có nhiệt độ phá 10.000 theo thang đo của nền tảng. Cụ thể, bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã chính thức có nhiệt độ phá 10.000 sau gần 30 tập phát sóng.

Theo nhà đài Youku, "Khu rừng nhỏ của hai người" đã chính thức có nhiệt độ vượt 10.000 sau gần 30 tập phát sóng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Ngu Thư Hân trở thành nữ diễn viên đầu tiên có phim vượt mốc 10.000 nhiệt độ trên 2 nền tảng IQIYI và Youku năm 2022 với hai tác phẩm là "Khu rừng nhỏ của hai người" và "Thương lan quyết".

Sau thành công của "Thương lan quyết", bộ phim "Khu rừng nhỏ của hai người" do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính cũng đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

"Khu rừng nhỏ của hai người" không làm dậy sóng truyền thông như "Thương lan quyết" nhưng với nội dung nhẹ nhàng, sâu sắc, cùng với diễn xuất tốt của dàn sao chính khiến phim được quan tâm hơn.

Đây là một thành tích rất cao và ít người có thể đạt được. Điều này cũng đồng nghĩa cô vượt qua các đối thủ khác như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử hay Triệu Lộ Tư để đạt thành tích này.

Năm nay quả thực là một năm thành công ngoài mong đợi của Ngu Thư Hân. Với những thành quả vượt trội này, nàng đã nhận về không ít lời khen tích cực từ phía khán giả. Mọi người bày tỏ rằng cô xứng đáng được nhận danh xưng là tiểu hoa hàng đầu của thế hệ diễn viên mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-thu-han-lap-thanh-tich-khung-trong-nam-nay-ngay-ca-duong-tu-trieu-lo-tu-trieu-le-dinh-con-chua-pha-duoc-511456.html