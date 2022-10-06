Rộ tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ sớm 'yêu lại từ đầu' trong một dự án phim mới

Sao quốc tế 06/10/2022 11:36

Sau thành công rực rỡ của bộ phim "Thương Lan Quyết", Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ. 

Với sự thành công vượt ngoài kỳ vọng của Thương Lan Quyết, Ngu Thư HânVương Hạc Đệ cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đồng thời, công chúng luôn bày tỏ "khao khát" được nhìn thấy hai ngôi sao kết đôi trong một dự án khác.  

Mới đây, có thông tin "Vết cắn ngọt ngào" sắp được chuyển thể thành phim, nam chính và nữ chính lần lượt do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đảm nhiệm. Bộ phim này thuộc thể loại ngôn tình, hiện đại, kể về câu chuyện tình kinh điển giữa một thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc và một cô gái có dòng máu thấp hèn. Truyện mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, có hận, có thù cũng có cả sự dịu dàng và ngọt ngào.

Mặc dù thông tin trên vẫn chưa được chính chủ xác nhận song điều này cũng đủ khiến cư dân mạng háo hức, trông chờ vào lần tái hợp này của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ sớm 'yêu lại từ đầu' trong một dự án phim mới - Ảnh 1

Trước đó, trong một buổi fan meeting Thương Lan Quyết, chính nhà sản xuất Vương Nhất Hủ còn từng đăng bài nói ông đang chuẩn bị một kịch bản hiện đại dành riêng cho Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân. Dựa theo các bằng chứng ở trên, khả năng rất cao Đệ Hân Dẫn Lực sẽ có thể tiếp tục "yêu đương" trong một dự án khác trong tương lai. 

 

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ sớm 'yêu lại từ đầu' trong một dự án phim mới - Ảnh 2

Ngu Thư Hân hiện đang trở lại màn ảnh nhỏ cùng dự án "Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người" hợp tác cùng Trương Bân Bân. Về phía Vương Hạc Đệ, anh chàng hiện đang có bộ phim Phù Đồ Duyên được dự kiến sẽ lên sóng trong thời gian tới. Mặc dù sẽ ra mắt những dự án mới nhưng không thể phủ nhận sự đẹp đôi cũng như thành công mà cặp đôi Thương Lan Quyết đã tạo ra trong khoảng thời gian vừa qua.

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Bộ phim "Phù Đồ Duyên" do Vương Hạc Đệ tham gia cùng Trần Ngọc Kỳ đã tung ra những hình ảnh poster đầu tiên.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thu Hân sao hoa ngữ sao châu á Thương Lan Quyết

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