Choáng váng với tạo hình khác thường của Vương Hạc Đệ, dân tình vẫn khen ngợi vì điều này

Sao quốc tế 13/09/2022 18:45

Vương Hạc Đệ đã đảm nhiệm quảng bá thời trang cho thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton.

Sau màn bùng nổ trong Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ từ một diễn viên mờ nhạt bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ và nhận được sự chú ý lớn.

Mới đây, Vương Hạc Đệ đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí NYLON, đảm nhiệm quảng bá thời trang cho thương hiệu Louis Vuitton. Thay vì giữ phong cách ngầu thường ngày, anh bất ngờ thay đổi sang phong cách có phần màu mè và "sến súa" hơn hẳn.

Choáng váng với tạo hình khác thường của Vương Hạc Đệ, dân tình vẫn khen ngợi vì điều này - Ảnh 1
Choáng váng với tạo hình khác thường của Vương Hạc Đệ, dân tình vẫn khen ngợi vì điều này - Ảnh 2
Choáng váng với tạo hình khác thường của Vương Hạc Đệ, dân tình vẫn khen ngợi vì điều này - Ảnh 3
Choáng váng với tạo hình khác thường của Vương Hạc Đệ, dân tình vẫn khen ngợi vì điều này - Ảnh 4

Sau khi bộ ảnh được đăng tải, Vương Hạc Đệ khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước phong cách này. May mà gương mặt đẹp không chỗ chê của nam diễn viên có thể kéo lại cả bộ ảnh, khiến người xem chỉ mải mê ngắm nhìn nhan sắc của anh chàng mà quên đi vài chi tiết xung quanh.

Choáng váng với tạo hình khác thường của Vương Hạc Đệ, dân tình vẫn khen ngợi vì điều này - Ảnh 5
Choáng váng với tạo hình khác thường của Vương Hạc Đệ, dân tình vẫn khen ngợi vì điều này - Ảnh 6
Choáng váng với tạo hình khác thường của Vương Hạc Đệ, dân tình vẫn khen ngợi vì điều này - Ảnh 7

Từ sau khi bộ phim Thương Lan Quyết bùng nổ, tên tuổi của Vương Hạc Đệ được nhiều người biết đến và có lượng fan tăng cao. Chính vì thế, những thông tin về các dự án sau Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Phù Đồ Duyên là dự án sắp sửa lên sóng của Vương Hạc Đệ sau thời gian đắp chiếu. 

Được biết, Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ, có nội dung xoay quay sự hy vọng và cứu rỗi. Là câu chuyện kể về tình yêu của thái giám Minh triều Tiêu Đạt (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ). Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với khán giả trong vai công chúa Ma Tộc của bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương. 

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