Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại làm mất lòng fan khi cảnh hôn đắt giá của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt bớt không thương tiếc

Sao quốc tế 06/10/2022 06:25

Fan 'tụt mood' vì cảnh hôn hơn 1 phút của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt không thương tiếc.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người hiện đang là tựa phim tình cảm hiện đại hot nhất màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ những ngày qua. Sau một thời gian hơi chật vật vì cái bóng lớn của cặp đôi "Hân Đệ dẫn lực" trong Thương Lan Quyết khiến khán giả có phần khó quen được với cặp đôi Hân-Bân trong Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người thì đến hiện tại, phim đang ngày càng được chú ý nhiều hơn bởi giai đoạn cao trào đã đến, những ngọt ngào cũng như chemistry của đôi chính đã bùng nổ.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại làm mất lòng fan khi cảnh hôn đắt giá của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt bớt không thương tiếc - Ảnh 1

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại làm mất lòng fan khi cảnh hôn đắt giá của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt bớt không thương tiếc - Ảnh 2
Từng khó vượt qua cái bóng của Thương Lan Quyết, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người hiện tại đang là một trong những bộ phim hiện đại được nhiều khán giả quan tâm và dành nhiều tình cảm cho cặp nam nữ chính.

Cặp đôi Ngu Thư Hân Trương Bân Bân đang hot lên trong lòng khán giả, cả hai được đánh giá là những diễn viên trẻ đầy tiềm năng của làng giải trí Hoa Ngữ, không chỉ có nhan sắc đỉnh cao, mà lối diễn xuất cũng ngày càng được cải thiện, chuyên nghiệp rõ rệt.  

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại làm mất lòng fan khi cảnh hôn đắt giá của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt bớt không thương tiếc - Ảnh 3

Từng cử chỉ, hành động mà Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân tương tác với nhau trong phim đều khiến dân tình phấn khích, liên tục chèo thuyền dữ dội trên các diễn đàn. Thậm chí khi hai diễn viên không làm gì, với chiều cao đũa lệch của họ cũng đã khiến hai người hợp nhau đến lạ. 

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại làm mất lòng fan khi cảnh hôn đắt giá của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt bớt không thương tiếc - Ảnh 4

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại làm mất lòng fan khi cảnh hôn đắt giá của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt bớt không thương tiếc - Ảnh 5

Những màn tương tác 'ngọt lịm' của cặp nam nữ chính luôn khiến khán giả vô cùng phấn khích và mong đợi.

Chính vì sức hot mạnh mẽ từ thuyền Hân-Bân ngày càng tăng, nên những hành động ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau dù là trong phim hay ngoài đời đều thu hút sự chú ý của các khán giả. Tuy nhiên, mới đây, một số fan hâm mộ đã tỏ vô cùng phẫn nộ vì khâu biên tập.

Cụ thể, trong tập mới nhất vừa lên sóng, cặp đôi đã có màn uống rượu, trao cho nhau nụ hôn say đắm. Cứ ngỡ đây sẽ là phân cảnh khiến nhiều khán giả thích thú đến "ngọt xỉu" thì đáng tiếc là màn chemistry này chỉ kéo dài 15 giây, điều này đã làm nhiều khán giả vô cùng bức xúc, nhiều bình luận cũng cho rằng phim làm chưa tới, tình tiết bị nhanh và nhạt nhòa.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại làm mất lòng fan khi cảnh hôn đắt giá của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt bớt không thương tiếc - Ảnh 6
Fan tỏ ra tức giận vì ê-kíp cắt giảm dung lượng nội dung một cách không thương tiếc, phá hỏng đi màn tương tác ngọt ngào đắt giá của cặp đôi.

Được biết, cảnh quay này chỉ kéo dài hẳn 97 giây và thản nhiên bị cắt bỏ không thương tiếc. Khi được xem phân cảnh đầy đủ, fan vô cùng tức giận vì đoàn phim đã phá hỏng màn tương tác đắt giá của cặp đôi ngay tại thời điểm mà mà cả hai đang được đón nhận một cách hùng hậu. 

Nếu giữ nguyên dung lượng cảnh quay, mạch phim sẽ dễ hiểu và hợp lý hơn nhiều, thậm chí có thể leo hotsearch vì diễn xuất ổn áp của cả Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân. 

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lại làm mất lòng fan khi cảnh hôn đắt giá của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân bị cắt bớt không thương tiếc - Ảnh 7

Hiện tại, phim tuy không đại bạo nhưng vẫn có điểm douban khả quan và nằm trong top những phim hot nhất màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây. 

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