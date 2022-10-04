Ngu Thư Hân với tạo hình đậm chất tiên tử trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Tạo hình này của Ngu Thư Hân nhận về nhiều phản hồi tích cực, công chúng nhận xét nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và khá hợp trong diện mạo này. Không những vậy, nhiều người cũng dành lời khen cho tổ trang phục vì xiêm y của nữ minh tinh bám khá sát so với nguyên tác.

Mới đây, tạo hình của Ngu Thư Hân trong dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đã được lộ diện. Trong các bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên diện trang phục màu xanh dương kèm với áo giáp màu bạc.

Trước đó, vào ngày 21/6 vừa qua, ê-kíp của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 đã công bố hai vai nam nữ chính được trao cho Hứa Khải và Ngu Thư Hân. Sau thành công của Thương Lan Quyết, khán giả kỳ vọng nữ diễn viên họ Ngu sẽ làm nên chuyện trong dự án lần này.

Được biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 là tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên do hãng SoftStar sản xuất. Phim kể về một chàng trai tên là Việt Kim Triều cùng cô em gái kết nghĩa là Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Trong một lần tình cờ, họ quen được thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn.

Cũng nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ tìm hiểu được việc mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ. Tuy vậy, cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh - điều này khiến cho Việt Kỳ giằng xé nội tâm khi buộc phải lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa.

Hình ảnh của game Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 - Ảnh: Internet

Với sự xuất hiện của Hứa Khải và Ngu Thư Hân, khán giả đặt kỳ vọng khá lớn cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, nhưng vì phim là do Đằng Tấn sản xuất nên cũng không có ít người lo ngại. Thời gian gần đây, các dự án cấp S+ khác của Đằng Tấn liên tục khiến cho người xem ngán ngẩm vì nội dung phim thì chắp vá, kỹ xảo quá "ảo ma",... Thế nên khán giả cũng "chuẩn bị tinh thần" trước rằng phim sẽ không có chất lượng như mong đợi.