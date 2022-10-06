Tạm biệt Vương Hạc Đệ, netizen đồng loạt quay xe 180 độ lên 'thuyền' Ngu Thư Hân và Hứa Khải chỉ vì nhìn thấy điều này

Sao quốc tế 06/10/2022 17:47

Mới đây netizen đã phải phát sốt trước loạt ảnh tình bể tình của Ngu Thư Hân và Hứa Khải trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6.

Nổi lên từ Thương Lan Quyết, Ngu Thư HânVương Hạc Đệ ngay lập tức được nhiều dân tình đẩy thuyền đến với nhau sau loạt tương tác tình bể tình với nhau trong phim. Tuy nhiên, chưa kịp ''đẩy thuyền'' được bao lâu netizen có đôi chút thất vọng khi biết tin nam diễn viên họ Vương đã có bạn gái.

Tạm biệt Vương Hạc Đệ, netizen đồng loạt quay xe 180 độ lên 'thuyền' Ngu Thư Hân và Hứa Khải chỉ vì nhìn thấy điều này - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet 

Dẫu vậy không mất quá lâu để fan hâm mộ tìm ra được tấm chân tình mới của Ngu Thư Hân và người được chọn chính là Hứa Khải.Cụ thể, trong những hình ảnh mới đây được chụp tại hậu trường dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, netizen không khỏi phát sốt trước hành động cực tình của cả 2.  Bức hình ghi lại trực tiếp khoảnh khắc Ngu Thư Hân đang ôm Hứa Khải trong lòng mình. Cô nàng còn tựa đầu lên trán của anh chàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và đau lòng. 

Tạm biệt Vương Hạc Đệ, netizen đồng loạt quay xe 180 độ lên 'thuyền' Ngu Thư Hân và Hứa Khải chỉ vì nhìn thấy điều này - Ảnh 2
Bức ảnh tình bể tình của cặp đôi Hứa Khải và Ngu Thư Hân tại phim trường - Ảnh: Internet 

Hành động ngày lập tức khiến dân tình tỏ rõ sự thích thú, thậm chí mặc dù phim chưa ra mắt nhưng một số người còn cho rằng hãy quên thuyền Đệ - Hân đi mà giờ là thuyền Hân - Khải sẽ chính thức được hình thành. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên cả 2 bị dân mang xứ Trung bắt gặp khoảnh khắc có hành động thân mật với nhau trên phim trường. 

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 là câu chuyện xoay quanh chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ.Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Hứa Khải Vương Hạc Đệ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 sao Hoa ngữ sao Châu Á

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