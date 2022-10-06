Tạm biệt Vương Hạc Đệ, netizen đồng loạt quay xe 180 độ lên 'thuyền' Ngu Thư Hân và Hứa Khải chỉ vì nhìn thấy điều này

Nổi lên từ Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ ngay lập tức được nhiều dân tình đẩy thuyền đến với nhau sau loạt tương tác tình bể tình với nhau trong phim. Tuy nhiên, chưa kịp ''đẩy thuyền'' được bao lâu netizen có đôi chút thất vọng khi biết tin nam diễn viên họ Vương đã có bạn gái.

Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Dẫu vậy không mất quá lâu để fan hâm mộ tìm ra được tấm chân tình mới của Ngu Thư Hân và người được chọn chính là Hứa Khải.Cụ thể, trong những hình ảnh mới đây được chụp tại hậu trường dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, netizen không khỏi phát sốt trước hành động cực tình của cả 2. Bức hình ghi lại trực tiếp khoảnh khắc Ngu Thư Hân đang ôm Hứa Khải trong lòng mình. Cô nàng còn tựa đầu lên trán của anh chàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và đau lòng.