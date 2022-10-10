Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy?

Sao quốc tế 10/10/2022 08:08

Dù là bao nhiêu năm qua đi thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc "gây bão" trong làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, loạt bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh từ năm 2013 bất ngờ được cư dân mạng "đào lại", và nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm.

Đây là thời điểm tuyên truyền cho Cung tỏa trầm hương, bộ phim điện ảnh song nữ chủ do Triệu Lệ Dĩnh và “Tam kim ảnh hậu” Châu Đồng Vũ đảm nhiệm. Nhan sắc khi đó của nữ diễn viên tuy không lộng lẫy như bây giờ, nhưng lại ghi điểm bởi sự ngọt ngào, trẻ trung dù lúc tham gia bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đã 26 tuổi.

Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 1
Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 2
Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 3
Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 4

Sau khi những bức ảnh được chia sẻ, nhiều người khen ngợi rằng nữ diễn viên hiện nay vẫn giữ nguyên được đôi mắt to tròn, long lanh khiến người đối diện bị thu hút. Khí chất ngày đó của Triệu Lệ Dĩnh không hề được đánh giá cao, vậy nên khi đứng chung khung hình với Châu Đồng Vũ, sự tư ti và gượng gạo càng khiến cô nàng bị "lép vé".

 

Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 5

Không chỉ nhan sắc thay đổi ngoạn mục, nữ diễn viên còn sở hữu khối tài sản khổng lồ sau bao năm chăm chỉ diễn xuất. Thậm chí, kể từ sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, sự nghiệp và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tăng phát triển mạnh mẽ, gần như bỏ xa nhiều đồng nghiệp cùng lứa. Nữ diễn viên liên tục nhận các kịch bản được đầu tư kinh phí khủng, ký hợp đồng với các thương hiệu lớn nhỏ, thậm chí còn trở thành gương mặt trang bìa của rất nhiều tạp chí.

Ảnh thuở vừa 'chân ướt chân ráo' vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút khắp cõi mạng

Ảnh thuở vừa 'chân ướt chân ráo' vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút khắp cõi mạng

Hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh thuở mới vào nghề mới đây được dân tình "đào lại" trong những ngày gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Ảnh thuở vừa 'chân ướt chân ráo' vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút khắp cõi mạng

Ảnh thuở vừa 'chân ướt chân ráo' vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thu hút khắp cõi mạng

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lộ bằng chứng yêu đương 'nam thần thị phi' Lâm Canh Tân

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lộ bằng chứng yêu đương 'nam thần thị phi' Lâm Canh Tân

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Cùng tạo hình bạch y, liệu Lưu Thi Thi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đủ sức 'hớp hồn' fan?

Rộ tin Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ào ạt chỉ trích?

Rộ tin Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ào ạt chỉ trích?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa

Ngu Thư Hân lập thành tích 'khủng' trong năm nay, ngay cả Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh còn chưa phá được

Ngu Thư Hân lập thành tích 'khủng' trong năm nay, ngay cả Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh còn chưa phá được

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 32 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 32 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI