Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy?

Dù là bao nhiêu năm qua đi thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc "gây bão" trong làng giải trí Hoa ngữ.
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Mới đây, loạt bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh từ năm 2013 bất ngờ được cư dân mạng "đào lại", và nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm.
Đây là thời điểm tuyên truyền cho Cung tỏa trầm hương, bộ phim điện ảnh song nữ chủ do Triệu Lệ Dĩnh và “Tam kim ảnh hậu” Châu Đồng Vũ đảm nhiệm. Nhan sắc khi đó của nữ diễn viên tuy không lộng lẫy như bây giờ, nhưng lại ghi điểm bởi sự ngọt ngào, trẻ trung dù lúc tham gia bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đã 26 tuổi.
Sau khi những bức ảnh được chia sẻ, nhiều người khen ngợi rằng nữ diễn viên hiện nay vẫn giữ nguyên được đôi mắt to tròn, long lanh khiến người đối diện bị thu hút. Khí chất ngày đó của Triệu Lệ Dĩnh không hề được đánh giá cao, vậy nên khi đứng chung khung hình với Châu Đồng Vũ, sự tư ti và gượng gạo càng khiến cô nàng bị "lép vé".
Không chỉ nhan sắc thay đổi ngoạn mục, nữ diễn viên còn sở hữu khối tài sản khổng lồ sau bao năm chăm chỉ diễn xuất. Thậm chí, kể từ sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, sự nghiệp và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tăng phát triển mạnh mẽ, gần như bỏ xa nhiều đồng nghiệp cùng lứa. Nữ diễn viên liên tục nhận các kịch bản được đầu tư kinh phí khủng, ký hợp đồng với các thương hiệu lớn nhỏ, thậm chí còn trở thành gương mặt trang bìa của rất nhiều tạp chí.