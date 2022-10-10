Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy?

Mới đây, loạt bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh từ năm 2013 bất ngờ được cư dân mạng "đào lại", và nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm.

Đây là thời điểm tuyên truyền cho Cung tỏa trầm hương, bộ phim điện ảnh song nữ chủ do Triệu Lệ Dĩnh và “Tam kim ảnh hậu” Châu Đồng Vũ đảm nhiệm. Nhan sắc khi đó của nữ diễn viên tuy không lộng lẫy như bây giờ, nhưng lại ghi điểm bởi sự ngọt ngào, trẻ trung dù lúc tham gia bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đã 26 tuổi.