Dù phim 'Cảm ơn bác sĩ' lập nhiều thành tích đáng nể, nhưng Dương Mịch vẫn chịu 'lép vế' trước Triệu Lệ Dĩnh vì điều này

Ngoài "Định luật 80/20 của tình yêu", Dương Mịch còn gây chú ý ở "Cảm ơn bác sĩ" trong năm 2022.

Sau một thời gian gắn liền tên tuổi với các bộ phim ngôn tình hoặc diễm lệ trong các phim cổ trang, Dương Mịch đã quay sang đóng phim hiện đại. Ngược lại với những lo lắng trước kia, trong "Cảm ơn bác sĩ", Dương Mịch được đánh giá rất cao. Có nhiều ý kiến cho rằng, với hình tượng nữ cường mạnh mẽ, tri thức, nữ diễn viên được đánh giá là khá thành công. Trong bộ phim "Cảm ơn bác sĩ", nữ diễn viên đã phải sử dụng chuyên môn của mình để cứu người và cảm nhận hết câu chuyện cảm động này đến câu chuyện khác từ các bệnh nhân. Có thể nói vai Tiêu Nghiên là một nhân vật tinh tế, chuyên nghiệp, giàu cảm xúc, và thực sự đây là một thử thách lớn đối với Dương Mịch.

Khi phim ra mắt, tác phẩm gây nhiều tranh cãi với khán giả. Trong đó, diễn xuất của Dương Mịch vẫn là đề tài để người xem tranh luận. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là bộ phim này lại có rating cao nhất trong 5 năm qua của các tác phẩm thuộc thể loại y khoa. Cụ thể, dự án này đạt rating CVB lẫn Khốc Vân cao nhất trong 5 năm gần đây của làng phim Hoa ngữ.

Theo khán giả, sở dĩ phim đạt tỷ suất lượt xem cao không phải đến từ diễn xuất của Dương Mịch mà bởi đây là đề tài phim không bị trùng lắp giữa các tác phẩm đang chiếu. Cộng thêm, phim có nội dung, kịch bản tốt khiến khán giả ít nhiều chú ý. So với bộ phim "Minh Lan truyện" của Triệu Lệ Dĩnh từng chiếu ở đài tương tự trước đó, về lượt rating, phim của mỹ nhân họ Triệu vượt trội hơn phim của Dương Mịch. Nhưng nhiều khán giả cho rằng, việc so sánh có phần khập khiễng vì đề tài y khoa bao giờ cũng kén khán giả hơn. Bên cạnh đó, truyền thông Hoa ngữ cho rằng Dương Mịch dù có phim đang top 1 rating trên đài cũng cần phải học hỏi Triệu Lệ Dĩnh. Lý do phần lớn ở diễn xuất. Từ vài năm qua, diễn xuất mỹ nhân họ Triệu có nhiều tiến bộ, được đánh giá tốt hơn Dương Mịch. Thời gian qua, Dương Mịch vẫn loay hoay ở các phim ngôn tình, thương mại, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đã thành công ở những phim có chiều sâu tâm lý hơn như "Hạnh Phúc đến Vạn gia".

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