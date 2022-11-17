Dương Mịch chấp nhận mức cát-sê thấp để đóng phim trinh thám, phải chăng muốn chuyển hình như Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 17/11/2022 18:08

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Mịch đang xem xét kịch bản phim trinh thám thuộc series "Rạp Hát Sương Mù".

Đều là tiểu hoa có tiếng của lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch thường xuyên bị dư luận "đặt lên bàn cân" để so sánh với nhau về sắc vóc và sự nghiệp diễn xuất. Vào năm trở lại đây, hai nàng tiểu hoa này được cho là ngày càng có sự chênh lệch trong mảng phim ảnh. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đổi mới từng ngày, đa dạng vai diễn thì Dương Mịch vẫn mãi "giậm chân tại chỗ" với phim ngôn tình.

Tuy nhiên, mới đây, Dương Mịch đã có dấu hiệu chuyển hình khi nữ diễn viên được "đồn đoán" sẽ nhận một dự án phim trinh thám. Cụ thể, kịch bản phim trinh thám thuộc series Rạp Hát Sương Mù đã được gửi đến Dương Mịch. Bộ phim này dự kiến sẽ có 16 tập tuy nhiên mức cát-xê lại khá thấp, chỉ bằng 1/3 báo giá trước đây của nàng tiểu hoa. Dù vậy, Dương Mịch vẫn tỏ ra vô cùng thích thú với bộ phim này.

Dương Mịch chấp nhận mức cát-sê thấp để đóng phim trinh thám, phải chăng muốn chuyển hình như Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng rất thành công khi hóa thân thành nữ chính Ai Là Hung Thủ thuộc series Rạp Hát Sương Mù. Đây được đánh giá là vai diễn cực kỳ ấn tượng của cô nàng. Dù vào vai phản diện, thế nhưng Thẩm Vũ của Triệu Lệ Dĩnh lại được khán giả yêu thích thậm chí là đánh giá rất cao về khả năng thể hiện tâm lý nhân vật.

Với những bộ phim tâm lý tội phạm thuộc series Rạp Hát Sương Mù đòi hỏi diễn viên phải có diễn xuất tốt để làm bật lên vai diễn của mình. Tuy nhiên, điều này thì Dương Mịch vẫn chưa thể khiến khán giả hoàn toàn yên tâm.

 Dương Mịch chấp nhận mức cát-sê thấp để đóng phim trinh thám, phải chăng muốn chuyển hình như Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2

Hiện tại, những thông tin trên vẫn chưa được phía Dương Mịch xác nhận. Bên cạnh cuộc chiến phim chiếu mạng, phim chiếu đài cũng sắp chứng kiến cuộc so kè giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh khi bộ phim truyền hình "Cảm ơn bác sĩ" của Dương Mịch và Bạch Vũ đã chính thức nhận được giấy phép phát sóng với thời lượng 40 tập. Trong khi đó, "Dã man sinh trưởng" - bộ phim chính kịch chất lượng cao của Triệu Lệ Dĩnh cũng đang rục rịch lên sóng trên kênh CCTV8 cuối năm nay. 

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