Rộ tin bộ phim 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch lên sóng vào đầu tháng 11 sau nhiều năm 'đắp chiếu'

Sao quốc tế 29/10/2022 17:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bộ phim “Cảm ơn bác sĩ” do Dương Mịch và Bạch Vũ đảm nhận vai chính sẽ được lên sóng sau hơn 3 năm "đắp chiếu".

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin bộ phim truyền hình "Cảm ơn bác sĩ" do Dương Mịch Bạch Vũ đảm nhận vai chính đã chính thức nhận được giấy phép phát sóng với thời lượng 40 tập.

Theo đó, bộ phim này sẽ được phát sóng vào ngày 4/11, vào đúng giờ vàng 19h30 của CCTV8. Đồng thời, bộ phim sẽ được chiếu mỗi ngày 3 tập trên nền tảng IQIYI, Youku, Tencent.

Rộ tin bộ phim 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch lên sóng vào đầu tháng 11 sau nhiều năm 'đắp chiếu' - Ảnh 1

Bộ phim "Cảm ơn bác sĩ' bắt đầu quay từ năm 2019, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như một vài nguyên nhân khách quan khác mà bộ phim này đã bị dừng quay trong thời gian dài. Sau nhiều thay đổi, cuối cùng “Cảm ơn bác sĩ” cũng được hoàn thành vào tháng 11 năm ngoái. 

Tuy nhiên, sau gần 3 năm kể từ ngày bấm máy, “Cảm ơn bác sĩ” mới nhận được giấy cấp phép chính thức thời lượng phát sóng 40 tập. Với nội dung khách biệt cùng sự góp mặt của hai diễn viên nhiều kinh nghiệm là Dương Mịch và Bạch Vũ, “Cảm ơn bác sĩ” được hứa hẹn là một trong những “bom tấn” đáng mong đợi trong thời gian tới.

Rộ tin bộ phim 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch lên sóng vào đầu tháng 11 sau nhiều năm 'đắp chiếu' - Ảnh 2Rộ tin bộ phim 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch lên sóng vào đầu tháng 11 sau nhiều năm 'đắp chiếu' - Ảnh 3

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ICU 48 giờ, thuộc đề tài ngành y xoay quanh những câu chuyện trong phòng cấp cứu của đội ngũ y bác sĩ tâm huyết với nghề.  Dương Mịch trong vai Tiêu Nghiên, một nữ bác sĩ đa khoa xinh đẹp, thông minh và có tay nghề cao tại bệnh viện Toàn Vĩ. Cô có một tình yêu to lớn, tự nhiên dành cho y học. Tiêu Nghiên tin rằng các bác sĩ là một nhóm người đang chạy marathon với cái chết. 

Ngoài ra, phim còn kể về chuyện đời, chuyện tình của cặp đôi Bạch Thuật (Bạch Vũ) và Tiêu Nghiên (Dương Mịch). Ban đầu, hai người có những xung đột, khúc mắc với nhau nhưng về sau trở nên thân thiết và sát cánh bên nhau trong mọi cuộc chiến.

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