Lý do ảnh cưới của Dương Mịch từ 8 năm trước bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Mới đây, loạt ảnh của Dương Mịch trong đám cưới năm 2014 bất ngờ bị "đào lại" và trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Mới đây, loạt hình ảnh Dương Mịch trong "lễ cưới bí mật" cùng Lưu Khải Uy diễn ra vào tháng 1/2014 đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng chỉ vì nữ diễn viên "quá xinh đẹp". Nhiều người đều dành cho nữ diễn viên nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc ngọt ngào, xinh xắn. Trong loạt ảnh, Dương Mịch sở hữu đôi mắt to đen nhánh sáng lấp lánh, da trắng, nụ cười dịu dàng hạnh phúc. Không hề trang điểm cầu kì, vẻ đẹp mà nữ diễn viên mang đến là sự thuần khiết, nữ tính, xen lẫn chút e ấp, ngại ngùng của cô dâu trong ngày cưới.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn được chú ý bởi bộ váy cưới phối ren, ôm sát phía thân trên khoe ra lợi thế hình thể. Dù đang mang thai ở tháng thứ 4 nhưng ngoại hình Dương Mịch vẫn rất cân đối trong chiếc váy cưới trắng. Chi tiết đai lưng to bản được đặt ngang rốn, phần nào giấu đi vùng bụng nhô lên do mang thai. Vào năm 2014, đám cưới giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy có lẽ là sự kiện thu hút sự chú ý của báo chí và truyền thông nhất. Cả hai vướng nghi án phim giả tình thật vào năm 2011 thế nhưng phải một năm sau, Dương Mịch và Lưu Khải Uy mới lên tiếng xác nhận với người hâm mộ.

Họ đã tổ chức một lễ cưới bí mật đẹp như cổ tích vào tháng 1/2014 tại Bali. Trong ngày trọng đại này, Dương Mịch và Lưu Khải Uy không ngần ngại trao cho nhau những lời thề nguyền hạnh phúc cùng những nụ hôn ngọt ngào. Tuy nhiên, cặp đôi đã chính thức xác nhận đường ai nấy đi sau 4 năm nên duyên vợ chồng.

Fan Dương Mịch hả hê khi Lưu Khải Uy cuối cùng cũng nhận quả báo vì nhân vật này Mới đây chồng cũ của Dương Mịch là Lưu Khải Uy đã bị một mỹ nhân kém 20 tuổi đăng đàn phủ nhận cực gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-anh-cuoi-cua-duong-mich-tu-8-nam-truoc-bat-ngo-day-song-khap-coi-mang-513344.html