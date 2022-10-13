Xôn xao phim tái hợp La Vân Hi và Ngô Thiến thay thế phát sóng cho phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

Sau khi bộ phim 'Định Luật Tình Yêu 80/20' của Dương Mịch và Hứa Khải hoãn chiếu, 'Người Theo Đuổi Ánh Sáng' do Ngô Thiến và La Vân Hi đóng chính sẽ được thế chỗ lên sóng.

Mới đây, dự án phim Truy Quang Giả (Người Theo Đuổi Ánh Sáng) do Ngô Thiến và La Vân Hi đóng chính sẽ được thế chỗ lên sóng. Bộ phim này được ấn định chiếu từ ngày 14/10 trên Tencent Video và Mango TV khiến các "mọt phim" vô cùng vui mừng.

Truy Quang Giả là dự án đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi Ngô Thiến và La Vân Hi. Cả hai gây chú ý nhiều nhất khi hợp tác lần đầu trong bộ phim ngôn tình đình đám Bên Nhau Trọn Đời. Không chỉ có ngoại hình đẹp đôi, Ngô Thiến và La Vân Hi còn sở hữu "phản ứng hóa học" cực đỉnh và ánh mắt tình tứ, ngọt ngào.

Bộ phim này xoay quanh câu chuyện của một nhóm tình nguyện viên từ các ngành khác nhau tham gia đội cứu hộ dân sự, trải qua nhiều thử thách, cuối cùng họ cũng trở thành những người cứu hộ thực thụ. Trong phim, La Vân Hi đảm nhận vai La Bản, còn Ngô Thiến đảm nhận vai Triển Nhan. Phim dự kiến 40 tập, do Mao Vệ Ninh làm đạo diễn.

Đáng chú ý là trước đó, bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ bị hoãn chiếu khi đã lên sẵn lịch. Dù phía nhà sản xuất đưa ra lý do là vấn đề kỹ thuật, thế nhưng cư dân mạng vẫn một mực không tin. Có ý kiến cho rằng, việc chứa quá nhiều cảnh thân mật của nam nữ chính là lý do khiến Định Luật Tình Yêu 80/20 phải tiếp tục nằm kho.

Do đó, nhiều người không khỏi suy đoán rằng sau khi phim của Dương Mịch – Hứa Khải bị hoãn chiếu trên Tencent Video, phía nền tảng này đã nhanh chóng lên lịch chiếu một bộ khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-phim-tai-hop-la-van-hi-va-ngo-thien-thay-the-phat-song-cho-phim-cua-duong-mich-va-hua-khai-513244.html