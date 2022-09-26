Ngô Thiến xinh như 'Bạch Tuyết' trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp của 'bông hoa khi không thuộc về ai' khiến cộng đồng mạng xuýt xoa

Sao quốc tế 26/09/2022 11:27

Hình ảnh mới nhất của Ngô Thiến trong ngày sinh nhật khiến ai nấy cũng phải "lụi tim" trước nhan sắc ngày càng lên hương.

Mới đây, hình ảnh mới nhất của Ngô Thiến được chia sẻ rầm rồ trên mạng xã hội thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, hôm nay 26/9 là ngày sinh nhật của nữ diễn viên, bước qua tuổi 30, Ngô Thiến được nhận xét với nhan sắc xinh đẹp, ngày càng lên hương của mình.

 Ngô Thiến xinh như 'Bạch Tuyết' trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp của 'bông hoa khi không thuộc về ai' khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh 1

Ngô Thiến xinh như 'Bạch Tuyết' trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp của 'bông hoa khi không thuộc về ai' khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh 2
Ngô Thiến rạng rỡ trong ngày sinh nhật.

Trong ảnh, người đẹp sinh năm 1992 vô cùng trẻ trung, duyên dáng trong chiếc váy vàng xòe bồng cùng áo xanh - trắng, cô nàng còn nhí nhảnh đeo thêm chiếc băng đô nơ màu đỏ trên đầu. Với tạo hình nổi bật cùng nụ cười rạng rỡ không lẫn vào ai khác, Ngô Thiến khiến không ít khán giả phải "lụi tim" trong bức ảnh ngày sinh nhật của mình.Ngô Thiến xinh như 'Bạch Tuyết' trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp của 'bông hoa khi không thuộc về ai' khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh 3

Ngô Thiến xinh như 'Bạch Tuyết' trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp của 'bông hoa khi không thuộc về ai' khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh 4
Với trang phục trẻ trung, đậm sắc "công chúa", Ngô Thiến không khác gì Bạch Tuyết bước ra từ truyện cổ tích.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến thường xuyên xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp ngọt ngào và bận rộn với nhiều dự án mới. Nhiều bình luận khẳng định ly hôn là một trong những quyết định sáng suốt của ngôi sao sinh năm 1992.

Ngô Thiến xinh như 'Bạch Tuyết' trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp của 'bông hoa khi không thuộc về ai' khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh 5
Sau ly hôn, Ngô Thiến được nhận xét ngày càng xinh đẹp hơn.

Sau khi ly hôn và có một cô công chúa nhỏ thì nữ diễn viên liên tục lấy lại phong độ diễn xuất khi ẩm về tay vai chính của nhiều bộ phim hiện đại. Yêu Đương Đi, Mùa Hè – bộ phim mới của “nữ thần thanh xuân” Ngô Thiến đã lên sóng đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên. Đây là bộ phim mới nhất của nữ diễn viên sau khoảng thời gian lùi lại để giải quyết vấn đề riêng tư.

Trong bộ phim Yêu Đương Đi, Mùa Hè cô vào vai Hạ Thiên một nhà thiết kế đồ gia dụng đã 30 tuổi. Cuộc sống của cô dần đảo lộn và rơi bế tắc khi đứng giữ mối quan hệ rắc rối giữa người cũ, “đương nhiệm” và “em gái mưa” của anh ta cùng với đó là những bộn bề công việc trong xã hội hiện đại đầy hối hả.

Hiện tại, với phần thể hiện trong Yêu Đương Đi, Mùa Hè đang được phát sóng là minh chứng cho thấy Ngô Thiến vẫn còn "đáo để" lắm!

Ngô Thiến xinh như 'Bạch Tuyết' trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp của 'bông hoa khi không thuộc về ai' khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh 6
Tạo hình của Ngô Thiến trong phim Yêu đương đi mùa hè.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đang trông ngóng từng ngày vào bộ phim Người theo đuổi ánh sáng do La Vân Hi và Ngô Thiến đảm nhận vai chính. Trước đó, nhiều hình ảnh hậu trường của cả hai được tung ra, ngay lập tức, bức ảnh trở thành chủ đề nóng khắp diễn đàn và nhận được cơn mưa lời khen từ dân tình, bởi sự xứng đôi và cảm giác khi nhìn vào có thể thấy cả một câu chuyện mà bức ảnh mang lại.

Được biết, phim khai máy từ đầu tháng 7, đóng máy vào giữa tháng 10 năm 2021. Trong quá trình này, có khá nhiều sự việc không như mong muốn xảy ra ở trong đoàn nên tạm dừng công việc một thời gian. Hiện bộ phim Người theo đuổi ánh sáng cũng đã được cấp giấy phép phát sóng, khán giả hoàn toàn có thể yên tâm trông đợi vào một dự án phim ảnh đáng nhớ được ra mắt trong năm nay.

Ngô Thiến xinh như 'Bạch Tuyết' trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp của 'bông hoa khi không thuộc về ai' khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh 7
Sự đẹp đôi của La Vân Hi và Ngô Thiến "đốn tim" không ít khán giả trong phim Người theo đuổi ánh sáng.
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