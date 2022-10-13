Vừa bị hoãn chiếu bất ngờ, phim của Hứa Khải và Dương Mịch tiếp tục 'vấp phải' chỉ trích vì người này

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi thất vọng khi bộ phim của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu vì lý do kĩ thuật dù đã sắp lên sóng vào ngày 13/10.

Gần đây, bộ phim "Định Luật Tình Yêu 80/20" của Dương Mịch và Hứa Khải khiến người xem càng trông chờ bởi vì cả hai đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp, sức cuốn hút nên khi diễn những phân đoạn tình cảm, họ thể hiện vô cùng ăn ý và tự nhiên. Tuy nhiên, cư dân mạng xứ Trung không khỏi thất vọng khi bộ phim bất ngờ hoãn chiếu vì lý do kĩ thuật dù đã sắp lên sóng vào ngày 13/10.

Bên cạnh đó, biên kịch Vu Chính còn khiến cư dân mạng tranh cãi vì đưa ra phát ngôn "phóng đại" dành cho "gà nhà" - Hứa Khải. Cụ thể, một người đã mạnh dạn hỏi thím Vu rằng: Tại sao không giúp Hứa Khải tuyên truyền phim mới?". Song, vị biên kịch nổi tiếng lại có câu trả lời khiến người hâm mộ choáng váng: "Phim truyền hình của hai đỉnh lưu ngày mốt lên sóng, nam nữ chính được tôi yêu quý nhất phải lên sóng thật long trọng đó nhé". Màn tuyên truyền "tâng bốc" quá đà của Vu Chính nhanh chóng nổ ra tranh cãi vì anh gọi Hứa Khải là đỉnh lưu trong khi nam thần Diên Hi Công Lược chưa từng được khán giả công nhận điều đó. Thậm chí có fan ái ngại cho tương lại của Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải chưa kịp lên sóng đã bị những phát ngôn thiếu thận trọng này của Vu Chính hại.

Định Luật Tình Yêu 80/20 tưởng sẽ lên sóng vào 13/10 như đơn vị phát hành ấn định trước đó, nhưng vào sát ngày Tencent đã báo hoãn chiếu. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về lịch lên sóng của bộ phim. Định luật tình yêu 80/20 có nội dung kể về nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch đóng) bị cha ép hôn ngay tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Vì để thuận lợi được nhận việc, thăng chức, cô chấp nhận kết hôn với một người chồng mà mình không quen biết. Nhưng sau đó sự việc bị bại lộ. Lúc này, Tần Thi phát hiện ra anh trai cô đã sắp xếp đối tượng làm chồng Tần Thi là Dương Hoa (Hứa Khải đảm nhận) - thiếu gia tập đoàn đối thủ nhưng bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Hai người cùng nhau diễn vở kịch vợ chồng hợp pháp, chuyển về sống chung nhà. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi bạn trai cũ của Tần Thi gia nhập công ty. Trải qua nhiều chuyện, Tần Thi và Dương Hoa bộc phát tình cảm, ai cũng không ngờ mình đã có được tình yêu đích thực và cùng nhau hướng đến cuộc sống hạnh phúc.

Phim của Dương Mịch vừa hoãn lịch chiếu, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố ngày lên sóng khiến netizen vượt qua 'cơn hụt hẫng'? Mạng giải trí xứ Trung đã bất ngờ thông báo bộ phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 25/10 tới đây. Đồng thời sẽ được lên sóng đồng thời trên đài truyền hình CCTV8 và nền tảng trực tuyến IQIYI.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-bi-hoan-chieu-bat-ngo-phim-cua-hua-khai-va-duong-mich-tiep-tuc-vap-phai-chi-trich-vi-nguoi-nay-512858.html