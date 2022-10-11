Loạt ảnh 'tình bể bình' của Dương Mịch và Hứa Khải trong phim mới trước thềm lên sóng

Sao quốc tế 11/10/2022 11:35

Bộ phim "Định Luật 80/20 Của Tình Yêu" khiến người xem không thể rời mắt với loạt "tình chị - em" Dương Mịch và Hứa Khải.

Sau thời gian chờ đợi kiểm duyệt, chuyện tình chị em của Dương Mịch và Hứa Khải trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/10 tới đây. Đây là bộ phim được rất nhiều khán giả kỳ vọng sẽ "chiếm sóng" màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới đây.

Trước thềm lên sống, những hình ảnh của bộ phim được hé lộ cũng "gây bão" nhiều diễn đàn bởi những cảnh tình tứ của cặp đôi. Với tên tuổi của Dương Mịch và Hứa Khải, bộ phim đã gây chú ý ngay từ khi công bố.

Bên cạnh sự mong đợi và hào hứng với tương tác của cặp chị em được đông đảo khán giả yêu mến, vẫn còn một số ý kiến cho rằng họ không mấy xứng đôi và không mang lại cảm giác cặp đôi vô cùng mãnh liệt.

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Dương Mịch và Hứa Khải trong phim mới trước thềm lên sóng - Ảnh 1
Loạt ảnh 'tình bể bình' của Dương Mịch và Hứa Khải trong phim mới trước thềm lên sóng - Ảnh 2
Loạt ảnh 'tình bể bình' của Dương Mịch và Hứa Khải trong phim mới trước thềm lên sóng - Ảnh 3
Loạt ảnh 'tình bể bình' của Dương Mịch và Hứa Khải trong phim mới trước thềm lên sóng - Ảnh 4
Loạt ảnh 'tình bể bình' của Dương Mịch và Hứa Khải trong phim mới trước thềm lên sóng - Ảnh 5

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của nữ luật sư độc thân Tần Thi một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn. Đồng thời, công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư gia đình yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã không não, chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức. Tần Thi biểu hiện một cách xuất sắc được nhà sáng lập công ty là Lão Kim đặc biệt tuyên dương.

Trong một cuộc họp thương hội, Lão Kim đề cử Tần Thi trở thành cố vấn pháp luật của hội nữ danh nhân, Tần Thi mới biết mình đã kết hôn. Cô quyết định nói rõ sự thật với Lão Kim, lúc này ông chồng Dương Hoa tự nhiên đâu chui ra, hắn đến gặp Tần Thi theo mệnh lệnh của mẹ rồi tiếp cận đối thủ của mình. Dương Hoa cũng tức tím người vì bị é.p cưới nhưng mà mẹ chửi quá cũng phải đi gặp. Hai người cùng nhau diễn vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp. Trải qua nhiều khó khăn, Tần Thi và Dương Hoa bộc phát tình cảm, ai cũng không ngờ mình đã có được tình yêu đích thực và cùng nhau hướng đến cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải chốt lịch phát sóng

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải chốt lịch phát sóng

Bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải đã công bố lịch chiếu chính thức.

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Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải chốt lịch phát sóng

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải chốt lịch phát sóng

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