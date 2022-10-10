Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải chốt lịch phát sóng

Sao quốc tế 10/10/2022 14:05

Bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải đã công bố lịch chiếu chính thức.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đã công bố lịch chiếu chính thức. Theo đó, phim sẽ được phát sóng vào ngày 13/10 tới đây trên nền tảng Tencent Video.

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Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đã công bố lịch chiếu chính thức vào ngày 13/10 tới đây - Ảnh: Internet

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu là dự án truyền hình hiện đại với sự tham gia của hai diễn viên chính là Dương MịchHứa Khải. Được biết, đây lần đầu tiên hai ngôi sao hợp tác với nhau trong một bộ phim tình cảm.

Thời gian vừa qua, khán giả đã vô cùng mong đợi ngày Định Luật 80/20 Của Tình Yêu được phát sóng vì ê-kíp của phim liên tục tung ra các hình ảnh hậu trường cực tình cảm của Dương Mịch và Hứa Khải. Trong đó, cảnh phim được khán giả hết sức mong đợi là phân đoạn hai diễn viên chính trao nhau nụ hôn cực ngọt ngào.

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Khi phim mới công bố kịch bản, nhiều cư dân mạng đã chê là nhàm chán, nhạc nhẽo, phí hoài nhan sắc của Dương Mịch và Hứa Khải. Tuy vậy, sau khi biết thêm nhiều về tình tiết phim và cả những cảnh quay hậu trường thì khán giả lại đặc biệt kỳ vọng vào sự trở lại này của Dương Mịch.

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Định Luật 80/20 Của Tình Yêu là bộ phim lấy đề tài cưới trước yêu sau. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nữ chính Tần Thi là nữ luật sư độc thân thành đạt. Vì mãi theo đuổi sự nghiệp mà dù đã đến tuổi lập gia đình, Tần Thi vẫn độc thân mặc cho cha mẹ liên tục hối thúc cô lấy chồng. Trong khi đó nam chính Dương Hoa cũng tương tự, anh cũng phải đối mặt với việc bị mẹ ép kết hôn.

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Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi ngày lên sóng dự án phim cổ trang của 3 nàng tiểu hoa đình đám lứa 85 trong thời gian sắp tới.

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