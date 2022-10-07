Hình ảnh của Dương Mịch thời đóng Cung Tỏa Tâm Ngọc bất ngờ được dân tình đào lại, có gì mà được lên top hot search?

Trên mạng xã hội xứ Trung vừa chia sẻ rầm rộ loạt hình ảnh của Dương Mịch thời tham gia bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc

Dương Mịch là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Xuất thân từ một sau nhí, sở hữu nhan sắc và ngoại hình ưa nhìn kể từ khi gia nhập làng giải trí cho đến nay, Dương Mịch đã sở hữu số lượng phim ảnh phong phú. Nhiều khán giả nhận thấy Dương Mịch khá hợp với tạo hình cổ trang vì trông rất đáng yêu và cuốn hút. Nhiều khán giả nhận thấy Dương Mịch khá hợp với tạo hình cổ trang vì trông rất đáng yêu và cuốn hút - Ảnh: Internet Chính vì thế, mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa chia sẻ rầm rộ loạt hình ảnh của Dương Mịch thời tham gia bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc. Điều đáng chú ý là nhan sắc của ‘vợ cũ’ Lưu Khải Uy thời điểm đó khiến các netizen xao xuyến và không ngớt lời khen ngợi. Tạo hình này đã toát lên vẻ thanh lịch, tao nhã cùng ngữ khí dịu dàng, nụ cười mỉm nghiêng thành tuyệt thế.



Dân tình bất ngờ chia sẻ rầm rộ lại loạt hình ảnh của Dương Mịch thời tham gia bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc - Ảnh: Internet Được biết, năm 2011, bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc lên sóng màn ảnh nhỏ với sự tham gia của loạt diễn viên như Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong, Đồng Lệ Á… Phim xoay quanh hành trình xuyên không về quá khứ - thời đại nhà Thanh của cô gái hiện đại Tình Xuyên (Dương Mịch). Tại đây, cô đối mặt với nhiều âm mưu tranh đấu trong hậu cung và cùng Bát A Ca Dận Tự viết nên chuyện tình đẹp.

Cung Tỏa Tâm Ngọc lên sóng màn ảnh nhỏ vào năm 2011 - Ảnh: Internet Trong Cung Tỏa Tâm Ngọc, Dương Mịch thủ vai Tình Xuyên - cô gái bị mắc kẹt giữa tam giác tình yêu với Bát A ca Dận Tự (Phùng Thiệu Phong) và Tứ A Ca Dận Chân (Hà Thịnh Minh). Vai diễn của cô được nhiều khán giả yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, trí thông minh và sự lương thiện. Trong phim, Dương Mịch có 2 tạo hình là hiện đại và cổ trang. Tạo hình cổ trang thời Thanh của nữ diễn viên thu hút được khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, xinh đẹp nhưng không kém phần tinh nghịch, rất phù hợp với nhân vật Tình Xuyên. Tạo hình cổ trang thời Thanh của Dương Mịch thu hút được khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, xinh đẹp nhưng không kém phần tinh nghịch, rất phù hợp với nhân vật - Ảnh: Internet Vai diễn trong Cung Tỏa Tâm Ngọc đã là bước đệm đưa Dương Mịch lên hàng ngũ sao hạng A và có được chỗ đứng trong showbiz Hoa ngữ với hàng loạt những tác phẩm nổi đình đám phải kể đến là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hộc Châu Phu Nhân, Phù Dao Hoàng Hậu,…Không chỉ đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp mà mỹ nhân còn sở hữu khối tài sản khủng và là một trong những người sáng lập công ty giải trí Gia Hành. Vai diễn trong Cung Tỏa Tâm Ngọc đã là bước đệm đưa Dương Mịch lên hàng ngũ sao hạng A - Ảnh: Internet Hiện tại, Dương Mịch có bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang khai máy. Các khán giả vẫn mong chờ những thông tin tiếp theo có liên quan đến nữ diễn viên.

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