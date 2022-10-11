Vừa mới tung trailer, cảnh hôn 'cực cháy' của Hứa Khải và Dương Mịch đã 'gây bão' khắp cõi mạng

Mới đây, đoàn làm phim này còn tung thêm đoạn clip đặc biệt với những cảnh hôn "cực ngọt" của Hứa Khải và Dương Mịch khiến nhiều người vô cùng thích thú và mong ngóng. Mặc dù cách nhau 9 tuổi nhưng "phản ứng hóa học" của cả hai hiện đang được đóng nhận nồng nhiệt trên khắp các trang mạng xã hội.

Vào ngày 13/10 tới đây, bộ phim lần đầu hợp tác giữa Dương Mịch và Hứa Khải - "Định Luật Tình Yêu 80/20" sẽ chính thức được lên sóng sau bao ngày chờ đợi cấp phép.





Bộ phim xoay quanh câu chuyện của nữ luật sư độc thân Tần Thi một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn. Đồng thời, công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư gia đình yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã không não, chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức. Tần Thi biểu hiện một cách xuất sắc được nhà sáng lập công ty là Lão Kim đặc biệt tuyên dương.

Trong một cuộc họp thương hội, Lão Kim đề cử Tần Thi trở thành cố vấn pháp luật của hội nữ danh nhân, Tần Thi mới biết mình đã kết hôn. Cô quyết định nói rõ sự thật với Lão Kim, lúc này ông chồng Dương Hoa tự nhiên đâu chui ra, hắn đến gặp Tần Thi theo mệnh lệnh của mẹ rồi tiếp cận đối thủ của mình. Dương Hoa cũng tức tím người vì bị é.p cưới nhưng mà mẹ chửi quá cũng phải đi gặp. Hai người cùng nhau diễn vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp. Trải qua nhiều khó khăn, Tần Thi và Dương Hoa bộc phát tình cảm, ai cũng không ngờ mình đã có được tình yêu đích thực và cùng nhau hướng đến cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp.