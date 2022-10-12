Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn?

Sao quốc tế 12/10/2022 09:55

Một blogger mạng giải trí xứ Trung bất ngờ đưa tin bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 sẽ hoãn lịch chiếu. Điều này đã gây xôn xao cộng đồng mạng, nhiều netizen hoang mang không biết lý do vì sao dù đã chốt ngày lên sóng.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xứ Trung một phen mừng rỡ khi bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương MịchHứa Khải đóng chính sau hơn 1 năm khai máy đã chính thức ấn định ngày lên sóng vào ngày 13/10 tới đây trên nền tảng trực tuyến Tencent Video.

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn? - Ảnh 1
Định Luật Tình Yêu 80/20 do Hứa Khải và Dương Mịch đóng chính - Ảnh: Internet

Được biết, Dương Mịch và Hứa Khải đều là những ngôi sao có tên tuổi và kinh nghiệm diễn xuất lâu năm trong làng giải trí Hoa Ngữ. Không những thế ngoại hình đẹp, sự cuốn hút của cặp đôi, dù cách nhau 9 tuổi, hai diễn viên vẫn thể hiện tình chị em ngọt ngào. Những phân đoạn tình cảm của họ được người xem càng trông chờ ngày lên sóng.

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn? - Ảnh 2
Nhiều khán giả trông chờ ngày lên sóng để theo dõi mối tình chị em cực ngọt này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một blogger mạng giải trí xứ Trung bất ngờ đưa tin bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 sẽ hoãn lịch chiếu. Nhiều cư dân mạng phát hiện ngày lên sóng nền tảng này đã bị khóa và cũng không còn hiển thị lịch chiếu 13/10. Điều này đã gây xôn xao cộng đồng mạng, nhiều netizen hoang mang không biết lý do vì sao phim lại hoãn lịch chiếu dù đã chốt ngày lên sóng.

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn? - Ảnh 3
Bộ phim bất ngờ bị hoãn lịch chiếu dù đã ấn định chính thức khiến nhiều khán giả hoang mang - Ảnh: Internet

Nhiều tin đồn nổ ra, trong có tin nguyên nhân Định Luật Tình Yêu 80/20 bị hoãn chiếu là do có quá nhiều cảnh hôn giữa Dương Mịch và Hứa Khải nên phải bị cắt và đem đi xét duyệt lại. Cũng có thông tin cho rằng vì đây là thời điểm quan trọng liên quan đến ngày lễ lớn của Trung Quốc nên phải dời ngày công chiếu để hợp đề tài lên sóng.

Bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 là bộ phim lấy đề tài quen thuộc về tình yêu ‘chị-em’, cưới trước yêu sau. Nội dung kể về nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) bị cha ép hôn ngay tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Vì để thuận lợi được nhận việc, thăng chức, cô chấp nhận kết hôn với một người chồng mà mình không quen biết nhưng sau đó sự việc bị bại lộ.

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn? - Ảnh 4
Bộ phim lấy đề tài chuyện tình chị em, cưới trước yêu sau - Ảnh: Internet

Lúc này, Tần Thi phát hiện ra anh trai cô đã sắp xếp đối tượng làm chồng Tần Thi là Dương Hoa (Hứa Khải) - thiếu gia tập đoàn đối thủ nhưng bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Hai người cùng nhau diễn vở kịch vợ chồng hợp pháp, chuyển về sống chung nhà. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi bạn trai cũ của Tần Thi gia nhập công ty. Trải qua nhiều chuyện, Tần Thi và Dương Hoa bộc phát tình cảm, ai cũng không ngờ mình đã có được tình yêu đích thực và cùng nhau hướng đến cuộc sống hạnh phúc.

Hiện tại, dù không biết nguyên nhân nào hoãn lịch chiếu của bộ phim Định Luật Tình yêu 80/20 nhưng đã khiến không ít fan hâm mộ có sự hụt hẫng không hề nhỏ.

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