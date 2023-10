Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89?

Có tin đồn lan truyền nguyên nhân Định Luật 80/20 Của Tình Yêu bị hoãn chiếu là do có quá nhiều cảnh hôn giữa Dương Mịch và Hứa Khải nên phải bị cắt và đem đi xét duyệt lại. Song phần lớn fan cho rằng lý do này thật sự không thuyết phục bởi trước đó có nhiều phim còn xuất hiện cả cảnh nóng nhưng vẫn được phát sóng bình thường.

Cũng có thông tin cho rằng vì đây là thời điểm quan trọng liên quan đến những ngày lễ lớn bên Trung nên phải dời để những phim "hợp đề tài" lên sóng.

Sau thời gian ngắn im lặng, Tencent Video chính thức đưa ra thông báo: “Vì lý do kỹ thuật nên Định Luật Tình Yêu 80/20 ban đầu dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 13/10 nhưng sẽ bị dời lại và hoãn phát sóng, thời gian phát sóng cụ thể sẽ được thông báo sau. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra và cảm ơn sự quan tâm của bạn.”

Thông báo hoãn chiếu của đoàn làm phim.

Mặc dù phía đoàn phim và Tencent đã chính thức xác nhận lý do hoãn chiếu là vì lỗi kỹ thuật nhưng theo blogger, nguyên nhân thực sự khiến Định Luật Tình Yêu 80/20 ngưng phát sóng là do cặp đôi chính. Blogger cho biết, ngay khi phim có lịch chiếu, bộ đôi nam nữ chính đã chuẩn bị quảng cáo, tuyên truyền cực kỳ rầm rộ. Điều này vô tình gây ra sự chú ý quá lớn đối với phía trên nên bị cảnh báo. Phía nền tảng Tencent cũng không hết lòng vì bộ phim, do đó khi thấy có vấn đề đã vội vàng gỡ lịch.

Dù đây chỉ là một suy đoán của blogger nhưng nó cũng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng và được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn.

Hành động bất ngờ thông báo hoãn chiếu vào sát ngày của Tencent khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi hụt hẫng và bức xúc nhưng vẫn tỏ ý chờ ngày phim trở lại.