Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89?

Sao quốc tế 13/10/2022 17:17

Nguyên nhân hoãn chiếu Định Luật 80/20 của Tình Yêu liên tục được cư dân mạng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ngay khi thông tin Dương Mịch quay trở lại màn ảnh và kết hợp với 'em trai' Hứa Khải trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đã làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên" ngóng chờ ngày lên sóng. 

Với 'công thức' kết hôn trước rồi lâu dần nảy sinh tình cảm, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu sẽ là một câu chuyện đầy 'gia vị' với vô vàn tình huống dở khóc dở cười cùng sự ngọt ngào, lãng mạn đến 'lụi tim' giữa cô nàng luật sư ưu tú Tần Thi (Dương Mịch) và anh chàng Dương Hoa (Hứa Khải). Với định luật 80/20, Dương Hoa sẽ chỉ cần 20% của cô nàng Tần Thi để cùng nhau xây dựng nên cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngào.

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89? - Ảnh 1
"Phản ứng hoá học" của cặp đôi làm khán giả đứng ngồi không yên.

Mặc dù trước đó, nền tảng Tencent vốn định Định Luật 80/20 Của Tình Yêu sẽ  lên sóng vào ngày 13/10 nhưng fan chưa kịp vui mừng thì đã có thông báo hoãn chiếu 1 ngày ngay sau đó khiến khán giả "tiếc hùi hụi". Đồng thời, nền tảng chiếu phim Tencent cũng không còn hiển thị ngày phát sóng phim vào 13/10.

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89? - Ảnh 2
Hiện tại, nền tảng chiếu phim Tencent chỉ hiển thị số người đặt xem phim và giới thiệu dàn diễn viên.

Đứng trước thông tin này đã gây ra sự xôn xao trong cộng đồng mạng. Khán giả cũng đưa ra rất nhiều phỏng đoán về nguyên nhân phim bị hoãn chiếu.

Có tin đồn lan truyền nguyên nhân Định Luật 80/20 Của Tình Yêu bị hoãn chiếu là do có quá nhiều cảnh hôn giữa Dương Mịch và Hứa Khải nên phải bị cắt và đem đi xét duyệt lại. Song phần lớn fan cho rằng lý do này thật sự không thuyết phục bởi trước đó có nhiều phim còn xuất hiện cả cảnh nóng nhưng vẫn được phát sóng bình thường. 

Cũng có thông tin cho rằng vì đây là thời điểm quan trọng liên quan đến những ngày lễ lớn bên Trung nên phải dời để những phim "hợp đề tài" lên sóng.

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89? - Ảnh 3

Sau thời gian ngắn im lặng, Tencent Video chính thức đưa ra thông báo: “Vì lý do kỹ thuật nên Định Luật Tình Yêu 80/20 ban đầu dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 13/10 nhưng sẽ bị dời lại và hoãn phát sóng, thời gian phát sóng cụ thể sẽ được thông báo sau. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra và cảm ơn sự quan tâm của bạn.”

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89? - Ảnh 4
Thông báo hoãn chiếu của đoàn làm phim.

Mặc dù phía đoàn phim và Tencent đã chính thức xác nhận lý do hoãn chiếu là vì lỗi kỹ thuật nhưng theo blogger, nguyên nhân thực sự khiến Định Luật Tình Yêu 80/20 ngưng phát sóng là do cặp đôi chính. Blogger cho biết, ngay khi phim có lịch chiếu, bộ đôi nam nữ chính đã chuẩn bị quảng cáo, tuyên truyền cực kỳ rầm rộ. Điều này vô tình gây ra sự chú ý quá lớn đối với phía trên nên bị cảnh báo. Phía nền tảng Tencent cũng không hết lòng vì bộ phim, do đó khi thấy có vấn đề đã vội vàng gỡ lịch.

Dù đây chỉ là một suy đoán của blogger nhưng nó cũng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng và được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn. 

Tiết lộ lý do thật sự khiến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch - Hứa Khải hoãn chiếu ngay phút 89? - Ảnh 5

Hành động bất ngờ thông báo hoãn chiếu vào sát ngày của Tencent khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi hụt hẫng và bức xúc nhưng vẫn tỏ ý chờ ngày phim trở lại.  

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn?

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn?

Một blogger mạng giải trí xứ Trung bất ngờ đưa tin bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 sẽ hoãn lịch chiếu. Điều này đã gây xôn xao cộng đồng mạng, nhiều netizen hoang mang không biết lý do vì sao dù đã chốt ngày lên sóng.

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Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn?

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải bất ngờ hoãn chiếu do có quá nhiều cảnh hôn?

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải chốt lịch phát sóng

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và Hứa Khải chốt lịch phát sóng

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