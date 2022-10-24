Loạt ảnh chứng minh Dương Mịch chính là 'nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Cbiz'

Mới đây, loạt hình ảnh tạo hình Vương Chiêu Quân của Dương Mịch bất ngờ "dậy sóng" khắp cõi mạng. Cụ thể, từ khóa "Tạo hình Vương Chiêu Quân năm 19 tuổi của Dương Mịch" bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Tạo hình này được nhận xét là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất của Dương Mịch từ trước đến nay.

Nhắc đến Dương Mịch , người ta nhớ đến một tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Sự nghiệp của nàng mỹ nhân sinh năm 1986 cũng có nhiều dấu ấn mạnh mẽ khi sở hữu hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: Truyền Kỳ Vương Chiêu Quân, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Phù Dao Hoàng Hậu... Trong đó phải kể đến tác phẩm Vương Chiêu Quân – đây là một trong những bộ phim giúp cho tên tuổi và sự nghiệp của Dương Mịch vươn lên tầm cao mới.

Đảm nhận vai nữ chính trong phim, Dương Mịch nhận "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ cho tạo hình, nhan sắc và cả khả năng diễn xuất của cô. Vương Chiêu Quân là dự án được đầu tư hoành tráng của CCTV với sự góp mặt của nhiều diễn viên gạo cội nổi tiếng. Dương Mịch khi đó chỉ là một diễn viên ít tên tuổi nhưng cô đã may mắn vượt qua Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng để có thể nhận vai diễn Vương Chiêu Quân - một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại.

Nhìn lại loạt ảnh khi mỹ nhân họ Dương đóng Vương Chiêu Quân, người hâm mộ phải thừa nhận rằng nhan sắc năm 19 tuổi trong bộ đồ cổ trang của Dương Mịch là xuất sắc nhất. Nhan sắc của nữ diễn viên có phần vừa đáng yêu, vừa bắt mắt, lại có nét ngây thơ, xinh đẹp, mỹ miều. Đó là lý do vì sao vai diễn Vương Chiêu Quân của cô lại được nhắc lại suốt nhiều năm như vậy.

Thành công của bộ phim đã đưa Dương Mịch trở thành “Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Cbiz”, quả thực cô đã hoàn thành xuất sắc vai diễn này.