Choáng váng với số lượng túi xách 'khủng' của Dương Mịch trong phim 'Định luật 80/20 của tình yêu'

Sao quốc tế 14/10/2022 07:45

Mới đây, dân tình trầm trồ với số lượng túi xách "đếm không xuể" được chuẩn bị cho nhân vật Tần Thi của Dương Mịch trong phim mới "Định luật 80/20 của tình yêu".

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi "choáng ngợp" trước với số lượng túi xách" siêu khủng" được chuẩn bị cho nhân vật Tần Thi của Dương Mịch trong phim mới "Định luật 80/20 của tình yêu". Bộ sưu tập túi xách hàng hiệu của "phú bà họ Dương" đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Celine, Fendi, Prada, Loewe, Valentino...

Choáng váng với số lượng túi xách 'khủng' của Dương Mịch trong phim 'Định luật 80/20 của tình yêu' - Ảnh 1

Tuy nhiên, Tencent Video bất ngờ thông báo bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu hoãn chiếu với lý do kỹ thuật. Hiện tại, chưa có thời gian phát sóng cụ thể cho dự án mà Dương Mịch và Hứa Khải kết hợp. Trước đó, tác phẩm được ấn định ra mắt vào ngày 13/10.

Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Dương Mịch và Hứa Khải dự kiến phát sóng trên đài truyền hình Trung Quốc, nhưng sau đó chỉ được chiếu trên nền tảng trực tuyến. Đây là thời điểm các dự án khó qua phần kiểm duyệt. 

Choáng váng với số lượng túi xách 'khủng' của Dương Mịch trong phim 'Định luật 80/20 của tình yêu' - Ảnh 2

Bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" xoay quanh nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch thủ vai) một lòng theo đuổi sự nghiệp, không kết hôn, khiến cha mẹ thúc giục. Lúc này, công ty luật có tiếng mà Tần Thi nhắm đến lại yêu cầu người tuyển dụng đã lập gia đình. Do đó, anh trai của Tần Thi tự ý sửa đổi thông tin của cô thành "đã kết hôn". Đối tượng được ghép đôi với cô là Dương Hoa (Hứa Khải). Cả hai rơi vào tình huống khó xử. Cùng lúc đó, bạn trai cũ của Tần Thi trở lại, tạo nên mối tình tay ba.

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