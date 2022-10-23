Cùng góp mặt trong Võ Mị Nương truyền kỳ, Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư trở nên thân thiết nhưng tình bạn đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu cả. Hai mỹ nhân Võ Mị Nương truyền kỳ bỗng thành kẻ thù, đấu tố nhau trên mạng vì một người đàn ông là Lý Thần. Sau khi Võ Mị Nương truyền kỳ kết thúc, Phạm Băng Băng công khai tình cảm với Lý Thần, người trước đó từng có khoảng thời gian say đắm với người chị em từng thân thiết với cô.

Trương Hinh Dư nhiều lần úp mở việc bị phản bội. Thậm chí bạn của cô còn thẳng thừng chia sẻ việc chính Phạm Băng Băng là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Trương - Lý. Trước những thông tin tình ái ồn ào, Lý Thần cũng đã từng lên tiếng: "Tôi và Băng Băng đến với nhau khi cả hai độc thân, trước đây không công khai vì muốn bảo vệ tình yêu. Giờ công khai vì chúng tôi muốn có cuộc sống như bình thường".

Đồng thời Lý Thần cũng úp mở việc Trương Hinh Dư mới là người ngoại tình, dẫn đến chuyện tình cảm giữa anh với cô đổ vỡ.

Phạm Băng Băng - Từ Tịnh Lôi

Phạm Băng Băng và Từ Tịnh Lôi luôn có sự cạnh tranh rất gay gắt, thậm chí là nhiều lần công khai "đấu đá" lẫn nhau. Được biết nguồn cơn của mọi mâu thuẫn bắt đầu từ việc cả hai cùng tranh giành vai nữ chính trong phim của Thành Long. Trong cuộc họp báo ra mắt bộ phim, Phạm Băng Băng lại chiếm trọn spotlight, còn Từ Tịnh Lôi thì yên lặng đứng 1 bên, bị giới truyền thông bỏ qua.

Không chỉ vậy, Phạm Băng Băng và Từ Tịnh Lôi có mối quan hệ chồng chéo với dàn tài tử đình đám như Vương Học Binh, Hoàng Giác. Đây cũng là 1 "ngòi nổ" cho cuộc chiến giữa 2 nàng Hoa Đán. Từ đó trở đi, mối quan hệ giữa Từ Tịnh Lôi và Phạm Băng Băng ngày càng căng thẳng. Không ít lần cô nàng họ Từ còn công khai mỉa mai Phạm Băng Băng chỉ biết đi thảm đỏ, không có tác phẩm để đời.

Về phía Phạm Băng Băng, cô nàng cũng chẳng vừa khi sử dụng chiêu "gậy ông đập lưng ông". Cụ thể, trong 1 lần phỏng vấn, Từ Tịnh Lôi cho biết: "Chính bản thân tôi đã là 1 người giàu có, vì sao còn muốn theo người giàu có". Một thời gian sau đó, Phạm Băng Băng lại mượn chính câu nói này và biến thành câu nói rất nổi tiếng: "Tôi không cần gả vào hào môn, bởi vì tôi chính là đại gia".

Dương Mịch - Đường Yên

Trước kia khi nhắc đến người bạn thân nhất của Dương Mịch thì tin rằng ai cũng sẽ phải gọi tên của Đường Yên đầu tiên. Họ từng là "cặp khuê mật thân nhất Cbiz", luôn ủng hộ nhau mọi điều trong công việc lẫn cuộc sống. Nhưng đáng buồn thay là những cạnh tranh trong công việc cùng hàng loạt các lợi ích đã trực tiếp đẩy họ ra xa. Việc Dương Mịch đóng trùng vai với Đường Yên vào năm 2015 đã khiến họ thường bị đặt lên bàn cân so sánh, mối quan hệ cũng dần thay đổi.

Như năm 2016 chẳng hạn, Dương Mịch chúc mừng sinh nhật Đường Yên và mong bạn thân sớm tìm được "nửa kia", nào ngờ không lâu sau thì nữ diễn viên Bên nhau trọn đời công khai hẹn hò La Tấn. Hay khi Dương Mịch lao đao vì scandal quỵt tiền từ thiện thì Đường Yên lại xuất hiện trên mặt báo vì các hoạt động thiện nguyện. Trong suốt những năm qua, mọi người thấy rõ ràng mối quan hệ của 2 nàng mỹ nhân Tiên kiếm kỳ hiệp khi họ luôn cố gắng lãng tránh nhau khi cùng tham gia các sự kiện chung.

Dương Mịch - Hoắc Tư Yến

Trước đây, mối quan hệ của Dương Mịch và Hoắc Tư Yến có thể nói là cực kỳ thân thiết. Cả hai có sở thích chung là thích chó Teddy, do đó hai nữ nghệ sĩ đã cùng Lý Tiểu Lộ, Tần Lam, Hùng Nãi Cẩn đã cùng nhau lập thành nhóm chị em "Gia đình Teddy". Tuy nhiên, tình chị em thân thiết này rạn nứt khi Hoắc Tư Yến cố tình tranh giành vai diễn với Dương Mịch trong một bộ phim điện ảnh, từ đó hội chị em nói trên cũng tan vỡ theo.

Năm tháng đó, Dương Mịch chỉ là một cô diễn viên ít tên tuổi nên cô hi vọng bản thân có thể quay được nhiều phim hơn để hình ảnh của mình gần gũi hơn với khán giả. Kết quả lại bị chị em thân tình hớt tay trên.

Dương Mịch - Lưu Thi Thi

Dương Mịch lại lần nữa bị réo tên trong danh sách này khi tan vỡ tình bạn với Lưu Thi Thi. Cùng hợp tác trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3, hai mỹ nhân rất nhanh đã trở nên thân thiết, luôn như hình với bóng.

Cũng tương tự như trường hợp của Đường Yên, Dương Mịch gây tranh luận khi nhận vai giống với bạn thân mình. Mâu thuẫn gay gắt giữa mỹ nhân Tam sinh tam thế thập lý đào hoa với CEO của công ty giải trí Đường Nhân cũng khiến Lưu Thi Thi khó xử khi bị kẹp giữa bạn bè và người đã nâng đỡ mình trong sự nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ dần xa cách và “ngó lơ” nhau trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, giờ đây, dường như hai người đẹp đã giảng hòa với nhau.